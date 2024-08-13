Общество 13.08.2024 в 14:53
В Бурятии с 90-летним юбилеем поздравили ветерана лесного хозяйства
Своему делу юбилярша отдала 40 лет
Текст: Елена Кокорина
11 августа свой 90-летний юбилей отметила ветеран лесного хозяйства Мария Михайловна Голощапова. Трудясь на Улан-Удэнском авиаотделении, лесной отрасли она посвятила 40 лет.
Сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов приехали в гости к ветерану, чтобы поздравить ее с днём рождения. Они пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного благополучия.
Фото: Авиалесохрана Бурятии