Общество 13.08.2024 в 17:04

Народный Хурал Бурятии поддерживает бойцов СВО

Геннадий Доржиев регулярно оказывает помощь военнослужащим

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Текст: Служба информации "Номер один"
Народный Хурал Бурятии поддерживает бойцов СВО

С самого начала спецоперации депутат Народного Хурала Республики Бурятия Геннадий Доржиев оказывает помощь участникам спецоперации и их семьям. Военнослужащие получают квадрокоптеры, генераторы, тепловые пушки, дроны, тепловизоры, метеостанции, рации, телефоны, бинокли ночного видения, глушители, тёплые вещи.

«Помочь ребятам, которые защищают Отечество - наш долг. Наша задача – дать военнослужащим необходимые ресурсы, чтобы приблизить день Победы», - говорит Геннадий Доржиев.

Ранее парламентарий помогал бойцам в приобретении экипировки, снаряжения, приборов ночного видения, спутниковых телефонов, комплектов одежды и предметов личной гигиены.

Также Геннадий Доржиев оказывает помощь волонтёрам Бурятии.

«Очередная поездка волонтёров на территорию проведения специальной военной операции стала возможной благодаря Геннадию Юрьевичу. Он постоянно закупает технику, помогает нам с выездами, поддерживает и курирует нашу каждую поездку. Мы очень благодарны нашему депутату», - рассказывает волонтёр Золто Жамсуев.

Сеть магазинов, директором которой является Геннадий Доржиев, с самого начала спецоперации начала работу по поддержке наших земляков на СВО. Неоднократно доставляли помощь непосредственно в зону СВО, Геннадий Доржиев лично ездил на Донбасс.

В апреле 2024 года парламентарий передал внедорожник «Тойота Ленд Крузер» представителям общественной организации ветеранов «Боевое братство».

«Для нас важно постоянно помогать нашим военнослужащим, находящимся на передовой. Пусть этот внедорожник послужит землякам верой и правдой в бою. Наша задача – дать военнослужащим необходимые ресурсы, чтобы приблизить день Победы, мы ждём наших ребят домой здоровыми и невредимыми», - говорил тогда депутат.

В скором времени джип переправили в зону СВО бойцам из Бурятии. Такая техника, исключительно надежная и проходимая, играет ключевую роль в спасении жизней солдат.

Военнослужащие, в свою очередь, очень благодарны за помощь депутату.

«Уважаемый Геннадий Юрьевич! Мы, бойцы 5 танковой бригады, хотим поблагодарить вас за предоставленную гуманитарную помощь в виде дронов для более эффективной работы. Хотим пожелать вам счастья, здоровья, успехов в ваших делах! Победа будет за нами! – обратились к депутату военные.

Два бойца записали видеообращение со словами благодарности за дрон Мавик3Т. «Здравствуйте, дорогие земляки! Хотим выразить огромную благодарность за предоставленную помощь депутату Народного Хурала Геннадию Юрьевичу Доржиеву за дрон Мавик3Т. Благодаря вам мы продвигаемся вперед. Враг будет повержен!» - говорят солдаты.

«Огромная благодарность нашему земляку, депутату Геннадию Юрьевичу Доржиеву за помощь, поддержку, за труд. Спасибо, что не забываете нас. С вашей поддержкой победа будет за нами!» - говорит еще один военный.

Отметим, что депутаты Народного Хурала оказывают большую помощь нашим воинам. Принят ряд законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Помогают депутаты и в частном порядке. Так, например, Владимир Павлов оказал финансовую помощь в приобретении электрогенератора для нужд СВО, а также по просьбе участников спецоперации земляков-бичурцев, за счет личных средств помог приобрести грузовой автомобиль для нужд СВО. Автомобили отправлены также от депутатов Валерия Доржиева, Михаила Степанова. Постоянную помощь оказывают Иннокентий Вахрамеев и другие депутаты на своих избирательных округах.

 
Фото: пресс-служба Народного Хурала РБ

 

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Народный Хурал СВО помощь

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