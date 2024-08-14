В районе Бурятии выбрали «Красу в погонах»

Как рассказали в МВД Бурятии, представительницам прекрасного пола необходимо было в оригинальной форме рассказать о себе и своей профессии, пройтись по сцене в форменной одежде, а также показать всю женственность и красоту, продефилировав в вечерних платьях.





По единому мнению жюри, победительницей конкурса «Краса в погонах - 2024» была признана старший инспектор отдела полиции «Северобайкальский» Ольга Тюрюкова. Ольга служит в органах внутренних дел уже как 5 лет, отличается собранностью и настойчивостью в поставленных задачах. Не раз поощрялась руководством отдела и министерства внутренних дел.





В Северобайкальске прошел конкурс «Краса в погонах - 2024», в котором приняли участие женщины – полицейские и военнослужащие.Конкурсантки также представляли творческие номера на тему «Под флагом Родины моей», отвечали на вопросы об истории создания и развития силовых структур России. На викторине по теме «Ленинградский город на БАМе» участницы показали знания по истории Байкало-Амурской магистрали.Третье почетное место также заняла сотрудница Северобайкальского отдела – участковый уполномоченный полиции Полина Мешкова.«По словам конкурсанток, участие в таком мероприятии - важное событие в их профессиональной жизни. Ведь это честь - выступать на конкурсе от лица женщин - сотрудниц ведомства, несущих службу во имя правопорядка», - отметили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии