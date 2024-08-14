Общество 14.08.2024 в 12:31

В Бурятии участники СВО смогут ходить в кинотеатр бесплатно

Акция действует только в одном районе республики
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии участники СВО смогут ходить в кинотеатр бесплатно

В Бурятии с 1 августа по 31 декабря 2024 года участники и ветераны СВО, как и их близкие родственники, могут бесплатно посмотреть фильм в кинотеатре. Акция действует только в кинозале «Зенит», который находится в селе Новая Брянь Заиграевского района.

В группе местной газеты «Вперед» уточнили условия акции.

- Бесплатно посетить кинозалы, входящие в программу «Фонд Кинопрокат» могут участники СВО, ветераны боевых действий из числа участников СВО, члены их семей (супруги, дети, если участник СВО не состоит в зарегистрированном браке – родители), в том числе члены семей погибших участников СВО. В рамках акции возможно бесплатно посмотреть отечественные фильмы со второй недели проката. Квота на сеанс – не более пяти билетов на один показ, - рассказали в Заиграевском районе.

Собираясь в кино, участники и ветераны СВО должны предъявить документы, удостоверяющие личность и статус участника СВО. В случае посещения кинотеатра с членами семьи, необходимо предоставить документы, подтверждающие родство и личность. Акция не действует в праздничные дни. 

Фото:  loon.site

 

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