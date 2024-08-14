Общество 14.08.2024 в 15:06

В Улан-Удэ на неделю перекроют улицу Ленина

Там будут ремонтировать тепловые сети
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на неделю перекроют улицу Ленина
На улице Ленина в Улан-Удэ с 16 августа начнется капитальный ремонт тепловой сети. Он продлится до 23 августа. Как сообщили в мэрии города, на это время будут изменены схемы движения общественного транспорта по маршрутам № 2, 3, 3А, 15, 27, 27 Первое поле, 28, 33, 37, 77, 80, 82, 95.


Схемы муниципальных автобусов по маршрутам № 3, 3А, 37 будут изменены с организацией движения в объезд закрытого участка:

- в направлении ул. Советская - по ул. Ленина – ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина - далее по утвержденным схемам;

- в направлении Железнодорожного района – по ул. Набережная - Шефский подъем – пр. Победы – ул. Ленина - далее по утвержденным схемам.

По маршрутам № 3 (частный перевозчик), 27, 27 Первое поле, 37 (частный перевозчик), 95 движение общественного транспорта пойдет в объезд закрытого участка по ул. Ленина – ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина - далее по утвержденным схемам.

По маршрутам № 2, 15, 28, 33, 77, 80, 82 движение общественного транспорта будет организовано в объезд по ул. Смолина - далее по утвержденным схемам.

Фото: «Номер один»
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