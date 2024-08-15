Общество 15.08.2024 в 16:34

Алдар Доржиев: «Культурный код Бурятии - очень яркий и сильный»

Министр туризма Бурятии вместе с коллегами рассказал о предстоящем фестивале «Арт Бурятия»
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Текст: Иван Иванов
Алдар Доржиев: «Культурный код Бурятии - очень яркий и сильный»
Сегодня, 12 августа, в туристском информационном центре «Байкал» прошла пресс-конференция, посвященная фестивалю «Арт Бурятия».

О предстоящем событии, которое состоится в ночь с 16 на 17 августа на Гостиных рядах, рассказали его организаторы: министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, директор туристского информационного центра «Байкал» Амгалан Данзанов и директор Центра креативных индустрий Бурятии Наталья Борисова.

Зрители и участники яркого события окунуться в креативную атмосферу конкурсов арт-сувениров, гастрономии, короткометражных фильмов, дизайна одежды и аксессуаров.

Цель фестиваля – собрать идейных, талантливых и влюбленных в своё дело людей, а также привлечь внимание туристов к нашему уникальному региону.
 
- Не секрет, что сегодня мы конкурируем с другими регионами за туристов, и чтобы Бурятия на туристической карте России зазвучала ярко, нужно акцентировать внимание наших гостей на нашем культурном коде. Именно культурные коды создают лицо того региона, который мы с вами сегодня продвигаем. Культурный код Бурятии - очень яркий и сильный, потому что здесь переплетаются разные культуры. И это можно показать гостям через наши продукты, - сказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Министр туризма обратился ко всем предпринимателям, которые работают в сфере туризма принять участие в этом фестивале, пообщаться друг с другом, с мастерами из самых разных сфер деятельности, обменяться мнениями.

- Нам надо приглашать местных экспертов и даже в большей части, предпринимателей. Предпринимателей, которые сейчас работают в сфере туризма и создают что-то. Например, создают отели, новые маршруты, разрабатывают новые экскурсии, - продолжил министр.

Руководитель ведомства напомнил, что объект «Гостинодворские ряды» как памятник культуры долгое время находился в федеральной собственности и летом этого года передан в республиканскую собственность на баланс туристского информационного центра «Байкал». Минтуром Бурятии и ТИЦ будет разрабатывается проектно-сметная документация по проведению ремонта Гостинодворских рядов, а также общая концепция работы этого объекта.

Сам же фестиваль соберет самых разных участников: предприятия, организации, учебные заведения, мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства и многих других. Также зрителей ждут увлекательные мастер-классы, выставки, деловые площадки и насыщенная культурная программа.

- Каждый конкурс имеет свои уникальные цели и задачи, направленные на развитие не только народных художественных промыслов, но и туризма. Ожидается, что наш фестиваль соберет участников не только из города Улан-Удэ, но и со всей республики. Приглашаем горожан, жителей республики принять участие как в конкурсной программе, так и в самом фестивале. Одним из призов будет путевка – отдых на Байкале и также рассматриваем в качестве приза – резидентство в Центре креативных индустрий с выделением площадки, - подчеркнул директор туристского информационного центра «Байкал» Амгалан Данзанов.

Недавно открывшаяся при министерстве культуры Бурятии автономная некоммерческая организация «Центр креативных индустрий» - оператор предстоящего фестиваля.

- На этой замечательной площадке будут работать три локации: это будет детская площадка, площадка молодежная (семейная) и главная площадка Гостинодворских рядов, на которой пройдут основные мероприятия. Хедлайнерами нашего проекта будут призеры, победители Алтарганы-2024 и наши выдающиеся артисты. Пройдут конкурсы, игры, мастер-классы по разным направлениям, пройдут и цирковые уроки, и уроки каллиграфии, вязания, по работе с глиной, роспись по пряникам, чайные сомелье. У нас пройдет еще в рамках фестиваля несколько конкурсов, - проинформировала директор Центра креативных индустрий Наталья Борисова.

Директор ЦКИ также сообщила, что в Бурятию уже прибыли федеральные эксперты: художник-концептуалист Михаил Рубанков и профессиональный фотограф Алексей Луценко, сейчас они принимают участие в Международном буддийском форуме.

В целом, организаторы отметили, что проведением этого фестиваля хотят акцентировать на Гостиных рядах внимание, как к исторической территории и насколько важна ревитализация таких старых объектов, а также надеются, что Гостинодворские ряды станут в будущем привычной точкой притяжения, а у самого фестиваля - сильные перспективы.

Фото: предоставлено министерством туризма Бурятии
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