Общество 15.08.2024 в 18:44

Для жителей Бурятии мошенники придумали новую схему обмана с помощью ОМС

Они под видом страховщиков говорят, что нужно заменить полис ОМС и скачать якобы приложение Минздрава РФ
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Текст: Служба информации "Номер один"
Для жителей Бурятии мошенники придумали новую схему обмана с помощью ОМС

Мошенники придумали новую схему обмана жителей Бурятии. Теперь они под видом страховщиков заявляют о необходимости заменить полис обязательного медицинского страхования и убеждают скачать якобы приложение Минздрава, которое на деле является программой, позволяющей получить удаленный доступ к устройству и похитить средства.

- Наиболее популярный сценарий со звонками от имени операторов сотовой связи с сообщением о заканчивающемся сроке действия договора используется давно и уже неоднократно освещался в СМИ и многие граждане в курсе, что такие договоры бессрочны. Другое дело – полисы ОМС, форма которых менялась многократно и о сроках действия которых проинформированы далеко не все граждане, - говорят эксперты.

И потому, когда человеку звонят из страховой компании или из территориального фонда ОМС и сообщают о необходимости заменить полис, то это не вызывает подозрений. Тем более что звонящие не просят назвать коды из смс, а всего лишь просят перейти по ссылке, скачать приложение Минздрава и ввести необходимые данные для оформления нового документа.

Однако это не приложение министерства, поясняют эксперты, это программа, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству жертвы и позволяет в том числе войти в мобильный банк и вывести деньги.

Также под видом приложения Минздрава человек может скачать на свой смартфон банковский троян, перехватывающий коды из смс и также дающий вывести средства из мобильного банка, добавил глава компании.

Как прокомментировали в территориальном фонде ОМС по Бурятии, сотрудники ТФОМС по РБ очень редко звонят гражданам и никогда не просят предоставить личные данные по телефону, тем более скачать какое-то приложение.

- Мы никогда не звоним жителям Бурятии по поводу замены полиса ОМС. А если и звоним, то в исключительно редких случаях. Мы можем позвонить, если человеку нужно донести какую-то справку, или у него поменялись реквизиты - ФИО, место жительства и прочее. Но никогда не просим по телефону передать какие-то личные данные, а говорим, что нужно донести документ и все. Все полисы, выданные до 1 мая 2011 года, считаются полисами старого образца и их желательно заменить. Но если человек их не заменил, то они по-прежнему действительны, и по ним можно получить медпомощь. Медполисы, выданные после 1 мая 2011 года, являются также бессрочными, и не нуждаются ни в какой замене, - подчеркнули в территориальном фонде ОМС по Бурятии.

- Сотрудники страховых компаний иногда звонят жителям Бурятии, также в случае необходимости поменять документы, но также никогда не просят предоставить данные по телефону, а именно просят принести в офис. Также страховые компании могут рассылать сообщения на почту, но не запрашивают документы удаленно, - отметили в территориальном фонде ОМС по Бурятии.

В ТФОМС по Бурятии напомнили, чтобы получить полис взамен утерянного или поменять полис ОМС на полис нового образца, нужно прийти в офис страховой компании в Улан-Удэ, а это «Согаз Мед» и «Капитал Мс», и там подать заявление со всеми необходимыми документами. Также можно аналогичные операции проделать на портале Госуслуг.

Теперь вместо полиса старого образца и пластиковой карты дают выписку из Госуслуг со штрихкодом и номером полиса.

 

Фото: Номер один

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