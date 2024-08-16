Жители Улан-Удэ могут выбрать вакантные места в детсадах города.

По результатам майского планового комплектования и текущих комплектований в летний период в детских садах города на сегодня имеются вакантные места для детей от 1,5 до 7 лет.

- Большое значение имеет желаемая дата зачисления (ЖДЗ), только с момента ее наступления система начинает рассматривать ребенка при комплектовании. Напоминаем, что родители имеют право выбрать и указать в электронной карточке ребенка 5 желаемых детских садов, - пояснили в комитете по образованию администрации г. Улан-Удэ.

Ребенок может быть направлен в муниципальный детский сад при наличии вакантных мест в необходимой возрастной категории, которая рассчитывается на 1 сентября (дети, рождённые до 1 сентября и дети, рождённые после 1 сентября одного года, находятся в разных возрастных категориях).

В августе пройдёт очередное комплектование по предварительным заявкам руководителей дошкольных организаций.

Список вакантных мест в детские сады города Улан-Удэ можно посмотреть здесь: (https://vk.com/wall-162036671_12218)

Фото: Номер один