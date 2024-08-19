В Улан-Удэ в поселке Загорск ремонтируют дорогу к больнице по переулку Невского до переулку Герцена. Протяженность дороги - около 300 метров. Ремонт этого участка обеспечит жителям быстрый и безопасный подъезд к городской больнице № 4.









- Одной из наших приоритетных задач является организация быстрого и безопасного подъезда к лечебным учреждениям, так как от скорости оказания помощи зачастую зависят жизни людей. Поэтому мы ремонтируем этот участок. Эта дорога очень востребованная и важная. Она соединяет центральную магистраль – улицу Комарова – с больничным городком. По ней люди едут, идут в больницу, - сказал Евгений Соболев, начальник управления дорожного строительства администрации г. Улан-Удэ.

Сейчас подрядчик демонтирует старые дорожные бордюры и устанавливает новые, а также готовит основание для будущего тротуара. Открыть обновленную дорогу планируют до конца сентября. Ремонт дороги ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В общей сложности в 2024 году в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 11 участков автомобильных дорог.





Фото: администрация г. Улан-Удэ