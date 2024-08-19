Общество 19.08.2024 в 17:37

Гусеницы-вредители поедают леса в Бурятии

По словам сельчан, на одной ветки дерева можно насчитать сотню гусениц
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Текст: Андрей Константинов
Гусеницы-вредители поедают леса в Бурятии
Жители Цолги Мухоршибирского района всерьез озабочены состоянием окрестных лесов, который стал гибнуть прямо на глазах. Причиной этого, вероятно, стали гусеницы-вредители. По словам сельчан, на одной ветки дерева можно насчитать сотню гусениц. Своими переживаниями местные жители поделились в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо.24/7».

В Центре защиты леса в ответ сообщили, что обнаруженный сельчанами вредитель, объедающий сосновые леса, это, вероятно, хвойная волнянка. Сейчас в лесах Мухоршибирского района действует очаг этого вредного организма, выявленный в 2024 году. Площадь очага составляет почти 23 тысячи га. Он охватывает территории Гашейского, Мухоршибирского и Мухоршибирского сельского участковых лесничеств.

«Работы по обследованию земель лесного фонда Мухоршибирского района в 2024 году еще не закончены. В начале сентября лесопатологи продолжат обследование насаждений Мухоршибирского лесничества. Только после сбора всех данных о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов специалисты смогут рекомендовать меры по борьбе с вредителем», - сообщили в Центре защиты леса.

При обнаружении в лесу гусениц на деревьях жителям района ведомство рекомендовало сообщать об этом в лесничества.

Фото: russianstock.ru

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