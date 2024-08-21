На Плато Чингисхана в Бурятии появится оборудованная экотропа

Отличной новостью поделился глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм канале.

- На популярном у наших жителей и гостей республики туристическом месте «Плато Чингисхана» будет обустроена эко-тропа. Проект стал победителем грантовой поддержки, выделяемой на строительство эко-троп, на его реализацию направим субсидию в размере 240 млн рублей. Эко-тропа «Плато Чингисхана» появится до конца 2026 года, - рассказал глава Бурятии.

Защиту перед конкурсной комиссией провел лично глава Бурятии Алексей Самбуевич Цыденов. Результаты стали известны пару часов назад.

Помимо основной инфраструктуры для прогулок и отдыха, тропу украсят инсталляции всемирно известного скульптора, художника и дизайнера Даши Намдакова.





Протяженность маршрута составит 4,5 км.

- Особое внимание планируется уделить сохранности экологии и бережному отношению к нашей удивительной природе и традициям. Также важно, чтобы эко-тропа была не только познавательной, но и безопасной для посетителей, - рассказал глава Иволгинского района Николай Емонаков.





Плато Чингисхана — это смотровая площадка в Бурятии, с которой открываются завораживающие виды на Иволгинскую долину. Место имеет разные названия, одно из них — «Язык тролля», так его называют из-за выпирающего с утеса камня. Согласно легенде, здесь некогда останавливался великий завоеватель Чингисхан. С высоты он осматривал и пересчитывал своё многочисленное войско. Одно из любимых мест для фотосессий.

Фото: телеграм-канал главы Бурятии Алексея Цыденова