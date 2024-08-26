Общество 26.08.2024 в 15:46

Был на краю – вытащили: в больнице Бурятии обнаружили необычное послание

Неизвестный больной нестандартно поблагодарил врачей за свое спасение
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Текст: Елена Кокорина
Был на краю – вытащили: в больнице Бурятии обнаружили необычное послание

Пожелавший остаться неизвестным, пациент Республиканской больницы имени Семашко оставил послание местным врачам и всему медицинскому персоналу. На обычном листе бумаги он от руки написал несколько теплых слов, в которых благодарит всех причастных к своему спасению и прикрепил текст на стену.

- Кто-то выражает душевное спасибо при разговоре с врачом, кто-то же чувствует силу слова, орудуя «пером» и вносит запись в книгу отзывов и пожеланий отделения. Часть пациентов пользуется сайтом или обратной связью в нашей группе в ВК. Но сегодня мы были крайне удивлены, когда случайно обнаружили такое послание в одном из коридоров больницы. Мы не знаем кто автор и в каком отделении он проходил или проходит лечение, но приятно до глубины души всем нам! Спасибо, уважаемые земляки, за доверие, за веру в нас и за ваши теплые слова благодарности, - пишут в группе Республиканской больницы им. Семашко.

Фото: РКБ им. Семашко

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