Директора школы в Бурятии обвиняют в хищении бюджетных миллионов

Директора школы в Байунтовском районе Бурятии проходит по уголовному делу о хищении бюджетных денег в особо крупном размере. Вступив в сговор с подрядчиком при капитальном ремонте образовательного учреждения, они завысили объем выполненных работ и присвоили себе 2 млн рублей.

В 2020 году между директором школы и подрядной организацией был заключен контракт на капремонт образовательного учреждения на сумму более 23 млн рублей.

- При исполнении контракта подрядчиком составлены, а заказчиком подписаны документы, содержащие заведомо ложные сведения. Они сильно завышали объем выполненных работ. В результате этого ими были похищены бюджетные денежные средства в размере более 2 млн рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

В ходе следствия причиненный материальный ущерб возмещен в полном объеме.

- За совершение наиболее опасного из совершенных преступлений законом предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей, - добавили в ведомстве.

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