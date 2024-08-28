В Улан-Удэ главврача «нарколожки» проводили с медалью

Вчера на расширенном совещании системы здравоохранения зампред правительства Бурятии Евгения Лудупова вручила главврачу Республиканского наркологического диспансера Aндpeю Mиxeeву медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия». Как сообщили в Минздраве, он уходит с поста руководителя по собственному желанию.





Aндpeй Mиxeeв — oтличник здpaвooxpaнeния PФ, зacлyжeнный вpaч Бypятии. В 1984 году окончил Томский медицинский институт по специальности «педиатрия». За 40 лет работы в системе здравоохранения прошел путь от участкового врача-педиатра до заместителя министра здравоохранения Бурятии. Должность главврача Республиканского наркологического диспансера занимал с марта 2010 года.





«С момента прихода Андрея Mиxeeва в диспансере произошли кардинальные изменения. Была внедрена система поэтапной медицинской помощи: открыты отделение неотложной наркологической помощи с палатой интенсивной терапии, стационарное реабилитационное отделение и амбулаторная реабилитация. Организованы кабинеты физиолечения, ультразвуковой диагностики и других видов исследования. Эти меры позволили повысить качество медицинской помощи, расширить спектр применяемых методов диагностики и лечения. Проводится большой объем профилактических мероприятий, создана обширная методическая база по работе с целевыми группами населения. Под руководством главного врача издан сборник практических рекомендаций. Своим чутким отношением к людям, грамотному управлению и высокому уровню компетенций Андрей Mиxeeва снискал большое уважение и доверие коллектива», - рассказали в Минздраве Бурятии.Фото: Минздрав Бурятии