Общество 29.08.2024 в 12:20

Глава Бичурского района Бурятии убыл на СВО

Василий Смолин будет защищать Родину на горячем Угледарском направлении
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Текст: Иван Иванов
Глава Бичурского района Бурятии убыл на СВО
Экс-глава Бичурского района Василий Смолин вместе с другими контрактниками из Бурятии сегодня отправлен для прохождения воинской службы в рамках СВО. Ожидается, что он будет защищать Родину на горячем Угледарском направлении.

Перед отправкой Василий Смолин написал заявление о досрочном сложении полномочий главы Бичурского района. Согласно федеральному законодательству, лица, замещающие государственные и муниципальные должности, не могут их совмещать с другой работой, в том числе и с воинской службой. На них не распространяются гарантии сохранения основного места работы на период участия в СВО.

Дальнейшие решения, связанные с досрочным сложением полномочий и выборами нового главы Бичурского района из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, будут приняты в ближайшие дни районным Советом депутатов.

Решение о заключении контракта с военным ведомством Василий Смолин принял, находясь в СИЗО по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В следственном изоляторе он провел около девяти месяцев.

Между тем, обнародованы данные о том, что задержание и привлечение Василия Смолина к уголовной ответственности могли быть основаны на показаниях свидетеля с образованием 7 классов и «признаками пагубного употребления каннабиноидов». Наркотики в крупном размере у этого фигуранта были обнаружены сотрудниками СУ СКР по Бурятии при проведении следственных действий по уголовному делу, обвиняемым по которому впоследствии оказался Василий Смолин.

Сам экс-глава Бичурского района вину в инкриминируемом деянии не признал. Как сообщил его адвокат Очир Хорганов, «с момента привлечения в качестве подозреваемого, а затем и обвиняемого он воспользовался правом, предоставленным ст. 51 Конституции России».

От друзей Василия Смолина нам удалось получить его фото, сделанное перед отправкой на СВО.
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