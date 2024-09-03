Общество 03.09.2024 в 09:00

Кредит на учебу

Разбрем основные условия
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Текст: Номер один
Кредит на учебу
Pixabay

Вопрос: «Я слышала, что можно оформить учебный кредит. Какие это сделать?» 

Сэсэг Ц.

Да, благодаря государственной программе для оплаты обучения в любом российском вузе или колледже можно взять льготный заем. Список банков-участников есть на сайте Минобрнауки.

Условия льготного кредита:

- ставка - до 3%;

- во время обучения нужно платить только проценты, а на выплату основной части кредита дается до 15 лет после получения диплома;

- обратиться за кредитом можно в любой момент обучения, даже на последнем курсе;

- банк перечисляет деньги вузу постепенно, каждый год или семестр;

- банк может установить лимит на сумму кредита.

На какое обучение можно взять кредит? Кредит выдают на учебу в колледже или вузе с действующей образовательной лицензией. Ее можно проверить на сайте Рособрнадзора.

Форма обучения может быть любой: очной, заочной, очно-заочной. Также программа распространяется на все уровни образования: бакалавриат, магистратуру, специалитет, аспирантуру, ординатуру. Кредит можно взять на первое, второе и последующее образование.            

Кто может взять кредит? Граждане РФ, у которых есть постоянная регистрация на территории России.  Подать заявку можно с 14 лет, но нужно письменное согласие родителей на оформление кредита. 

Нужны документы:

- паспорт;

- договор с учебным заведением, оригинал или заверенная руководством вуза либо ссуза копия;

- первый счет на оплату.

Студентам до 18 лет также надо предоставить:

- свидетельство о рождении;

- паспорт родителя или законного представителя;

- письменное согласие от одного из родителей или законных представителей на обработку персональных данных и заключение кредитного договора несовершеннолетним.

Почему могут отказать?

- если не хватает каких-либо документов или они неправильно оформлены;

- если у заемщика испорчена кредитная история и есть просрочки по другим платежам;

- если на момент закрытия долга заемщику будет около 70–75 лет.

Как платить во время учебы? Банк откроет для студента специальный кредитный счет. На него нужно будет вносить платежи каждый месяц, точный график прописывается в договоре. 

Во время учебы и в течение девяти месяцев после выпуска действует льготный период - в это время нужно платить только проценты. После окончания льготного периода платежи существенно возрастут, ведь нужно будет возвращать и основную сумму долга, и проценты. 

Также вы можете погасить кредит досрочно, сумма взносов не ограничена, никаких комиссий за это банки не берут. Но учтите: если полностью вернуть банку ту сумму, которую он потратил на ваше обучение, кредитный договор автоматически закроется и банк больше не будет перечислять деньги за дальнейшие семестры. 

Если вы берете академический отпуск, нужно предупредить банк. Он сдвинет график оплаты основного долга на период академического отпуска. Но во время отпуска все равно нужно платить проценты. 

А вот если студента отчислят или он сам решит бросить учебу, то его лишат права на льготные условия.  Банк пересчитает сумму с учетом процентной ставки по обычным потребительским кредитам, она изначально будет прописана в договоре. Срок погашения останется прежним - 15 лет, - но платить придется каждый месяц гораздо больше. Платежи увеличатся не только за счет роста кредитной ставки. Вы будете одновременно гасить и основной долг, то есть ту сумму, которую банк уже успел выплатить, и возросшие проценты.

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