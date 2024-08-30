Военный медик из Бурятии погиб в Курской области

Паблик «Кижинга онлайн» сообщил о гибели в Курской области 29-летнего младшего сержанта Бэлигто Бальжирова. Он принимал участие в спецоперации с августа 2023 года.Бэлигто Бальжиров родился 21 января 1995 года в селе Усть-Орот Кижингинского района. В 2012 году закончил среднюю школу. За годы учебы принимал активное участие в общественной жизни класса и школы. Увлекался спортом, являлся победителем и призером районных, республиканских турниров по боксу, входил в состав сборной школы по футболу. Любил петь, участвовал в районных творческих конкурсах.После школы Бэлигто поступил в Республиканский базовый медицинский колледж имени Раднаева на «Лечебное дело». Он всегда стремился к достижению поставленных целей. Спокойный, доброжелательный, общительный, открытый и отзывчивый, всегда был готов прийти на помощь друзьям, одноклассникам и родным.В 2013 году Бэлигто был призван на военную службу. После демобилизации работал вахтовым методом в Иркутской области.В 2023 году Бэлигто добровольцем ушел на спецоперацию и с августа принимал участие в боевых действиях в составе 30-й артиллерийской бригады. В декабре 2023 года его отправили в отпуск по состоянию здоровья, а после лечения в июне 2024 года он вновь уехал на СВО.18 августа младший сержант Бэлигто Бальжиров выехал в Курскую область в составе эвакуационной группы в качестве внештатного медработника. 21 августа он погиб. Награжден орденом Мужества посмертно.Дома у Бэлигто остались мама, брат, две сестры, жена, дочка и два сына. Прощание с военнослужащим пройдет 3 сентября в селе Усть-Орот.Фото: «Кижинга онлайн»