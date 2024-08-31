Общество 31.08.2024 в 14:00
Жители Бурятии раскупают автомобили
Количество автокредитов выросло почти на 40%
Текст: Дмитрий Родионов
Рынок автокредитов в Бурятии бьет рекорды – почти на 40% выросла выдача кредитов в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло несмотря на довольно жесткие ограничения и рост ставок по кредитам, установленных с 1 июля Центробанком. Такие данные следуют из анализа, проведенного по регионам. В целом по России рост составил 57%.
Займы бьют рекорды
В среднем россияне оформляли займы на 1 млн 480 тыс. рублей сроком более чем на пять лет. Средняя полная сумма кредита (ПСК) в июле составляла 20,4%, но к августу выросла до 21%. Переплата при таких условиях составит 164%, подсчитали «Известия».
В целом в республике рынок автокредитования растет с начала года.
Жители республики стремятся приобрести автомобили, поскольку опасаются их подорожания из-за роста утильсбора с 1 октября 2024 года. Напомним, что цель роста утильсбора – заставить китайских автопроизводителей инвестировать в Россию и выравнять условия конкуренции российских производителей с китайскими. В пресс-службе минпромторга, разработчика проекта повышения утильсбора, сообщили автомобильному порталу Drom.ru, что машины, ввозимые частниками для личного пользования из-за рубежа, не будут облагаться новыми поборами. С них по-прежнему надо будет заплатить 3400 рублей, если ввозится автомобиль возрастом до трех лет, и 5200 рублей за машину старше этого возраста.
Именно поэтому ввоз подержанных иномарок из Японии растет. Как и цены на них.
По данным Drom.ru, на подорожание работает тот факт, что цены на японских аукционах заметно выросли за два последних года.
Санкции ударили по выбору
Цены увеличивались по мере увеличения спроса и уменьшения предложения японских автомобилей в самой Японии. Во время ковида временно прекращали свою работу многие сборочные предприятия — Toyota, Nissan, Mitsubishi. В 2020–2021 гг. японский автопром выпустил меньше автомобилей, чем за предыдущие и последующие годы. И сейчас как раз подошло время, когда машины, произведенные в тот период, стали «проходными» на таможне. Из-за этого возросла конкуренция между российскими покупателями, которые делают завышенные ставки, взвинчивая цены. Еще в прошлом году популярный Stepwgn во Владивостоке выходил в 1 300 000 рублей. На данный момент — в 1 800 000. Средний же рост цен составил 15–20% от досанкционных времен.
К тому же часть дорогих и мощных автомобилей, гибридов и электромобилей попала под санкции из-за начала боевых действий в Украине. Предложение на аукционах для покупателей из РФ сократилось почти наполовину, и за них разгорелась борьба со взвинчиванием цен. Санкционные автомобили теперь идут через Казахстан, Киргизию и Монголию. Туда перечисляются деньги, затем оттуда идет поставка в эти страны, а уже из Средней Азии автомобили отправляются в Россию.
Трудно сказать то же самое про авторынок Улан-Удэ. Не скажем, конечно, что он пуст, однако некоторая усталость современных покупателей от допотопной, в стиле а-ля 90-е, торговли присутствует.
Кроме того, возросли риски покупки автомобилей без пробега по РФ на авторынке. Дело в том, что ФТС с этого года начала кошмарить перекупщиков, которые ввозят из Японии автомобили якобы для личного пользования. Затем перепродают, а сбор при этом оплачивают по льготной ставке. В итоге спекулянты получают требования выплатить утилизационный сбор по коммерческим ставкам в размере от 300 - 500 тыс. рублей.
При этом, как отмечают в ФТС, претензии по уплате утильсбора в повышенном размере предъявляются либо к импортеру, либо к конечному покупателю машины. В итоге продажи в Улан-Удэ резко сократились, а поток подержанных иномарок теперь формируют на аукционах. Где люди покупают машины для себя без услуг «барыг». И основная часть «праворулек» теперь идет по трассе мимо Улан-Удэ на запад России. Автомобилисты из других регионов наконец-то поняли и узнали, что такое настоящее японское качество, пусть даже б/у. В отличие от китайского ширпотреба на колесах, который сейчас предлагается вместо ушедших японских, корейских и немецких автозаводов.
Фото: «Номер один»
Займы бьют рекорды
В среднем россияне оформляли займы на 1 млн 480 тыс. рублей сроком более чем на пять лет. Средняя полная сумма кредита (ПСК) в июле составляла 20,4%, но к августу выросла до 21%. Переплата при таких условиях составит 164%, подсчитали «Известия».
В целом в республике рынок автокредитования растет с начала года.
Жители республики стремятся приобрести автомобили, поскольку опасаются их подорожания из-за роста утильсбора с 1 октября 2024 года. Напомним, что цель роста утильсбора – заставить китайских автопроизводителей инвестировать в Россию и выравнять условия конкуренции российских производителей с китайскими. В пресс-службе минпромторга, разработчика проекта повышения утильсбора, сообщили автомобильному порталу Drom.ru, что машины, ввозимые частниками для личного пользования из-за рубежа, не будут облагаться новыми поборами. С них по-прежнему надо будет заплатить 3400 рублей, если ввозится автомобиль возрастом до трех лет, и 5200 рублей за машину старше этого возраста.
Именно поэтому ввоз подержанных иномарок из Японии растет. Как и цены на них.
По данным Drom.ru, на подорожание работает тот факт, что цены на японских аукционах заметно выросли за два последних года.
Санкции ударили по выбору
Цены увеличивались по мере увеличения спроса и уменьшения предложения японских автомобилей в самой Японии. Во время ковида временно прекращали свою работу многие сборочные предприятия — Toyota, Nissan, Mitsubishi. В 2020–2021 гг. японский автопром выпустил меньше автомобилей, чем за предыдущие и последующие годы. И сейчас как раз подошло время, когда машины, произведенные в тот период, стали «проходными» на таможне. Из-за этого возросла конкуренция между российскими покупателями, которые делают завышенные ставки, взвинчивая цены. Еще в прошлом году популярный Stepwgn во Владивостоке выходил в 1 300 000 рублей. На данный момент — в 1 800 000. Средний же рост цен составил 15–20% от досанкционных времен.
К тому же часть дорогих и мощных автомобилей, гибридов и электромобилей попала под санкции из-за начала боевых действий в Украине. Предложение на аукционах для покупателей из РФ сократилось почти наполовину, и за них разгорелась борьба со взвинчиванием цен. Санкционные автомобили теперь идут через Казахстан, Киргизию и Монголию. Туда перечисляются деньги, затем оттуда идет поставка в эти страны, а уже из Средней Азии автомобили отправляются в Россию.
Соответственно, сроки доставки автомобиля до Бурятии – два-три месяца. В то время как прямой маршрут от покупки до прихода в Приморье и далее до Улан-Удэ занимал от трех недель до полутора месяцев. Тоже, кстати, сравнительно немало. Все потому, что в японских портах автомобили стоят в очереди, ожидая отправки — импорт «праворулек» на данный момент опять переживает ренессанс. В который уже раз…
Кроме того, возросли риски покупки автомобилей без пробега по РФ на авторынке. Дело в том, что ФТС с этого года начала кошмарить перекупщиков, которые ввозят из Японии автомобили якобы для личного пользования. Затем перепродают, а сбор при этом оплачивают по льготной ставке. В итоге спекулянты получают требования выплатить утилизационный сбор по коммерческим ставкам в размере от 300 - 500 тыс. рублей.
При этом, как отмечают в ФТС, претензии по уплате утильсбора в повышенном размере предъявляются либо к импортеру, либо к конечному покупателю машины. В итоге продажи в Улан-Удэ резко сократились, а поток подержанных иномарок теперь формируют на аукционах. Где люди покупают машины для себя без услуг «барыг». И основная часть «праворулек» теперь идет по трассе мимо Улан-Удэ на запад России. Автомобилисты из других регионов наконец-то поняли и узнали, что такое настоящее японское качество, пусть даже б/у. В отличие от китайского ширпотреба на колесах, который сейчас предлагается вместо ушедших японских, корейских и немецких автозаводов.
Фото: «Номер один»
Тегиавтомобиль кредиты