Жители Бурятии раскупают автомобили

Соответственно, сроки доставки автомобиля до Бурятии – два-три месяца. В то время как прямой маршрут от покупки до прихода в Приморье и далее до Улан-Удэ занимал от трех недель до полутора месяцев. Тоже, кстати, сравнительно немало. Все потому, что в японских портах автомобили стоят в очереди, ожидая отправки — импорт «праворулек» на данный момент опять переживает ренессанс. В который уже раз…





Рынок автокредитов в Бурятии бьет рекорды – почти на 40% выросла выдача кредитов в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло несмотря на довольно жесткие ограничения и рост ставок по кредитам, установленных с 1 июля Центробанком. Такие данные следуют из анализа, проведенного по регионам. В целом по России рост составил 57%.В среднем россияне оформляли займы на 1 млн 480 тыс. рублей сроком более чем на пять лет. Средняя полная сумма кредита (ПСК) в июле составляла 20,4%, но к августу выросла до 21%. Переплата при таких условиях составит 164%, подсчитали «Известия».В целом в республике рынок автокредитования растет с начала года.Жители республики стремятся приобрести автомобили, поскольку опасаются их подорожания из-за роста утильсбора с 1 октября 2024 года. Напомним, что цель роста утильсбора – заставить китайских автопроизводителей инвестировать в Россию и выравнять условия конкуренции российских производителей с китайскими. В пресс-службе минпромторга, разработчика проекта повышения утильсбора, сообщили автомобильному порталу Drom.ru, что машины, ввозимые частниками для личного пользования из-за рубежа, не будут облагаться новыми поборами. С них по-прежнему надо будет заплатить 3400 рублей, если ввозится автомобиль возрастом до трех лет, и 5200 рублей за машину старше этого возраста.Именно поэтому ввоз подержанных иномарок из Японии растет. Как и цены на них.По данным Drom.ru, на подорожание работает тот факт, что цены на японских аукционах заметно выросли за два последних года.Цены увеличивались по мере увеличения спроса и уменьшения предложения японских автомобилей в самой Японии. Во время ковида временно прекращали свою работу многие сборочные предприятия — Toyota, Nissan, Mitsubishi. В 2020–2021 гг. японский автопром выпустил меньше автомобилей, чем за предыдущие и последующие годы. И сейчас как раз подошло время, когда машины, произведенные в тот период, стали «проходными» на таможне. Из-за этого возросла конкуренция между российскими покупателями, которые делают завышенные ставки, взвинчивая цены. Еще в прошлом году популярный Stepwgn во Владивостоке выходил в 1 300 000 рублей. На данный момент — в 1 800 000. Средний же рост цен составил 15–20% от досанкционных времен.К тому же часть дорогих и мощных автомобилей, гибридов и электромобилей попала под санкции из-за начала боевых действий в Украине. Предложение на аукционах для покупателей из РФ сократилось почти наполовину, и за них разгорелась борьба со взвинчиванием цен. Санкционные автомобили теперь идут через Казахстан, Киргизию и Монголию. Туда перечисляются деньги, затем оттуда идет поставка в эти страны, а уже из Средней Азии автомобили отправляются в Россию.Трудно сказать то же самое про авторынок Улан-Удэ. Не скажем, конечно, что он пуст, однако некоторая усталость современных покупателей от допотопной, в стиле а-ля 90-е, торговли присутствует.Кроме того, возросли риски покупки автомобилей без пробега по РФ на авторынке. Дело в том, что ФТС с этого года начала кошмарить перекупщиков, которые ввозят из Японии автомобили якобы для личного пользования. Затем перепродают, а сбор при этом оплачивают по льготной ставке. В итоге спекулянты получают требования выплатить утилизационный сбор по коммерческим ставкам в размере от 300 - 500 тыс. рублей.При этом, как отмечают в ФТС, претензии по уплате утильсбора в повышенном размере предъявляются либо к импортеру, либо к конечному покупателю машины. В итоге продажи в Улан-Удэ резко сократились, а поток подержанных иномарок теперь формируют на аукционах. Где люди покупают машины для себя без услуг «барыг». И основная часть «праворулек» теперь идет по трассе мимо Улан-Удэ на запад России. Автомобилисты из других регионов наконец-то поняли и узнали, что такое настоящее японское качество, пусть даже б/у. В отличие от китайского ширпотреба на колесах, который сейчас предлагается вместо ушедших японских, корейских и немецких автозаводов.Фото: «Номер один»