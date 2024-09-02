Мэрия Улан-Удэ сэкономила на дорожной разметке

В этом теплом сезоне на территории Улан-Удэ нанесли разметку на 1500 пешеходных переходах. Этих переходов в городе очень много, и за ними постоянно следят, обновляют. Половина переходов нынче сделана с использованием термопластика. Для работы с этим материалом муниципалы приобрели в 2024 году специальную машину стоимостью в несколько миллионов рублей.Термопластик стоит заметно дороже, чем привычная краска - 1300 рублей за квадратный метр, тогда как «квадрат» краски стоит около 900 рублей. Зато служит такой термопластиковый переход целый год, а не три месяца, как красковый. Для муниципалитета получается ощутимая экономия.К слову, перед началом нового учебного года в районе 17 школ обнаружили дорожные недочеты по знакам и разметке. К концу августа их устранили.«Возле школ у нас в приоритете было обновление разметки термопластиком», - говорят в Комбинате по благоустройству Улан-Удэ.В целом, в этом году на дорожную разметку в городе выделили на 30 процентов больше средств, чем в прошлом. Средства практически все освоены. Но еще продолжается обновление разметки, нанесенной весной. Там, где краска стерлась, делают термопластиковую разметку.Чтобы сберечь её от сдирания грейдерами во время уборок проезжей части дорог в течение будущей зимы, вносятся коррективы в регламент работы. Водители грейдеров будут поднимать ковш в определенных местах. Таких точек более ста - вблизи школ и в других локациях. Все грейдеристы ознакомлены с перечнем. Пешеходные переходы в таком случае будут очищать иными, более щадящими, способами.Есть опасения, что термопластик скользкий. Но в муниципалитете заверили, что, когда в прошлом году некоторые переходы в пробном режиме сделали термопластиком, жалоб от населения не было.«Если травм не будет, то на следующий год стоит задача все пешеходные переходы делать термопластиком. Вообще, сейчас задача стоит по сокращению пешеходных переходов», - отмечают в Комбинате.А термопластиковая машина позволяет теперь даже зарабатывать деньги на рынке дорожного строительства. Так, в этом году муниципалы заключили договор подряда с предпринимателями, которые занимаются капремонтом улан-удэнских дорог. За деньги им наносят дорожную разметку термопластиком на ремонтируемых ими объектах.Фото: «Номер один»