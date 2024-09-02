В Улан-Удэ водитель бетономешалки слил остатки бетона напротив детского сада

«Нормально! Тут же у нас помойка! Вообще молодец!», - комментирует происходящее женщина.





Неравнодушная жительница Улан-Удэ сняла на видео, как водитель бетономешалки сливает остатки бетона прямо возле дороги. Это случилось в 102-м микрорайоне возле детского сада на ул. Ринчино.Видео горожанка передала в Бурприроднадзор. Сотрудникам ведомства удалось установить нарушителя. Им, к слову, оказался местный житель.«Действия мужчины квалифицированы по ст. 8.2 КоАП РФ - «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Штраф уплачен, отходы нарушитель убрал за собой», - сообщили в Бурприроднадзоре.Фото: Бурприроднадзор