Общество 03.09.2024 в 09:47

Сумма штрафов водителей в Бурятии составила около 40 млн рублей

Деньги с неплательщиков пришлось взыскивать судебным приставам
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Текст: Елена Кокорина
Сумма штрафов водителей в Бурятии составила около 40 млн рублей

Судебные приставы Бурятия с начала 2024 года взыскали свыше 36,4 миллиона рублей. Именно такую сумму составила задолженность по административным штрафам ГИБДД. Как рассказали в Службе приставов республики, при взыскании долга арестовываются банковские счета должников, обращается взыскание на зарплату и иные доходы, выносятся постановления о запрете регистрационных действий, ограничивается выезд из-за рубежа и арестовывается имущество нарушителей.

- Небольшие суммы долга могут вырасти в несколько раз из-за игнорирования их оплаты. После получения уведомления о возбуждении исполнительного производства у должника есть 5 дней для добровольной уплаты задолженности. Если долг вовремя не погашен, выносится исполнительский сбор. Для физических лиц он равен 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей. То есть к просроченному штрафу в 500 рублей прибавится еще 1000 рублей, - отмечает заместитель главного судебного пристава республики Константин Щукин.

Жителей республики призывают оплачивать все свои долги вовремя и не допускать просрочек.

- Проверить и оплатить задолженность можно в личном кабинете Госуслуг и на сайте Управления ФССП по Республике Бурятия в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Фото: Номер один

 

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