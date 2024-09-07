Общество 07.09.2024 в 20:49

Бойцов из Бурятии будут поддерживать бодрящими напитками

В неделю будут поставлять десятки тысяч бутылок
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Текст: Елена Кокорина
Бойцов из Бурятии будут поддерживать бодрящими напитками

Народный фронт Бурятии при поддержке Ростовского отделения организовал доставку витамининизированого напитка под названием «Для СВОих» военнослужащим из Бурятии. Он будет поддерживать их здоровье и придавать силы в тяжелых боевых условиях.

- Напиток взбадривает, но не угнетает нервную систему. Поставка нашим бойцам ведётся по официальным заявкам войсковых частей. Уже сегодня, военнослужащие из Бурятии получили порядка 76 тысяч бутылок. Налажена договоренность о поставке войсковым подразделениям 36 Общевойсковой армии по 29 тысяч бутылок еженедельно, - рассказывают в Народном фронте республики.

Фото: скриншот видео «Народный фронт Бурятии»

 

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