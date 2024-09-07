Бойцов из Бурятии будут поддерживать бодрящими напитками

Народный фронт Бурятии при поддержке Ростовского отделения организовал доставку витамининизированого напитка под названием «Для СВОих» военнослужащим из Бурятии. Он будет поддерживать их здоровье и придавать силы в тяжелых боевых условиях.

- Напиток взбадривает, но не угнетает нервную систему. Поставка нашим бойцам ведётся по официальным заявкам войсковых частей. Уже сегодня, военнослужащие из Бурятии получили порядка 76 тысяч бутылок. Налажена договоренность о поставке войсковым подразделениям 36 Общевойсковой армии по 29 тысяч бутылок еженедельно, - рассказывают в Народном фронте республики.

Фото: скриншот видео «Народный фронт Бурятии»