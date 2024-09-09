В Бурятии высадят более 60 тысяч сосен

Более 60 тысяч сеянцев сосны обыкновенной высадят на землях лесного фонда Бурятии. Утром 20 сентября в Заиграевском районе стартует Всероссийская акция «Сохраним лес» по высадке сеянцев сосны обыкновенной.

- 60 тысяч штук подросших сеянцев с открытой корневой системой будут высажены на площади 15 гектаров. Сейчас ведется регистрация заявок. Свои данные с контактами и количеством желающих участвовать в акции необходимо направить на электронные адреса РАЛХ до 16 сентября,- рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Основная задача такого проекта – обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов до 100% к 2024 году.

- Выращивают сеянцы сосны обыкновенной лесники Бурятии. Уход за лесным питомником – дело не из лёгких, так как сеянцы требуют заботливого ухода. Ежедневно сотрудники вручную пропалывают и рыхлят почву, поливают в сухую жаркую погоду, - добавили в агентстве.

Всего же в республике действует 17 лесных питомников на площади более 83 га. Каждый год специалисты получают с них более 6 миллионов сеянцев для восстановления лесов.

Фото: Елена Кокорина