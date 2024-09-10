В Улан-Удэ виновник ДТП уклонялся от уплаты ущерба

В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с горожанина ущерб за дорожно-транспортное происшествие. При выезде с прилегающей территории мужчина на автомобиле «Дайхатцу Соник» не уступил дорогу «ВАЗу». В результате аварии «Жигули» получили настолько серьезные повреждения, что дальнейшая эксплуатация машины оказалась невозможной.Поскольку у виновника ДТП не было полиса ОСАГО, пострадавший обратился в суд за компенсацией ущерба. Суд счел его требования обоснованными и вынес решение взыскать с ответчика 280 тысяч рублей. Помимо компенсации ущерба, в эту сумму вошли расходы по хранению автомобиля, услуги независимого эксперта и судебные расходы. Исполнительный лист на взыскание долга поступил в Службу судебных приставов Бурятии.«После возбуждения исполнительного производства должник всячески уклонялся от уплаты долга. Судебный пристав вынес в отношении него запреты на выезд за пределы России и на регистрационные действия в отношении транспортных средств, арестовал банковские счета. Самой действенной мерой стал арест ноутбука должника. После того, как виновник аварии понял, что может лишиться техники, он уплатил компенсацию материального ущерба в полном объеме», - рассказали в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»