Общество 10.09.2024 в 09:33

В Улан-Удэ виновник ДТП уклонялся от уплаты ущерба

ОСАГО у мужчины не было, а платить пострадавшему из своего кармана он не хотел
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ виновник ДТП уклонялся от уплаты ущерба
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с горожанина ущерб за дорожно-транспортное происшествие. При выезде с прилегающей территории мужчина на автомобиле «Дайхатцу Соник» не уступил дорогу «ВАЗу». В результате аварии «Жигули» получили настолько серьезные повреждения, что дальнейшая эксплуатация машины оказалась невозможной.
 
Поскольку у виновника ДТП не было полиса ОСАГО, пострадавший обратился в суд за компенсацией ущерба. Суд счел его требования обоснованными и вынес решение взыскать с ответчика 280 тысяч рублей. Помимо компенсации ущерба, в эту сумму вошли расходы по хранению автомобиля, услуги независимого эксперта и судебные расходы. Исполнительный лист на взыскание долга поступил в Службу судебных приставов Бурятии.

«После возбуждения исполнительного производства должник всячески уклонялся от уплаты долга. Судебный пристав вынес в отношении него запреты на выезд за пределы России и на регистрационные действия в отношении транспортных средств, арестовал банковские счета. Самой действенной мерой стал арест ноутбука должника. После того, как виновник аварии понял, что может лишиться техники, он уплатил компенсацию материального ущерба в полном объеме», - рассказали в УФССП Бурятии.

Фото: «Номер один»
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