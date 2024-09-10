Общество 10.09.2024 в 09:51

Жителям Бурятии предстоит пережить мощную магнитную бурю

Огромное облако плазмы движется к Земле со скоростью около 800 км в секунду
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Текст: Андрей Константинов
Жителям Бурятии предстоит пережить мощную магнитную бурю
За последние дни на Солнце было зарегистрировано сразу несколько выбросов плазмы, которые все были направлены мимо Земли. Однако 7 сентября произошёл очень крупный выброс на видимой солнечной стороне, который похоже всё же заденет планету краем, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

В связи с этим, по данным ученых, на вечер вторника 10 сентября по московскому времени прогнозируются бури уровня 1-2 балла по 5-балльной шкале. Но это не всё.

9 сентября с утра Солнце выбросило новые крупные объёмы плазмы точно по направлению на Землю. На поступающих сейчас снимках наблюдается уже сформированное облако с размерами около 30 миллионов километров, движущееся со скоростью около 800 км/с. При таких скоростях на транзит от Солнца до Земли ему потребуется около 50 часов, то есть приход солнечных масс предварительно ожидается в середине дня 11 сентября (среда). Таким образом, два удара по Земле могут слиться в одну бурю продолжительностью около суток.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии
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