Жители Бурятии незаконно хранят дома огнестрельное оружие

В Бурятии сотрудники Росгвардии в ходе рейда изъяли незаконное оружие у жителей Закаменского района. Рейд проходил совместно с региональным УФСБ России.

- Правоохранители обнаружили и изъяли у граждан огнестрельное оружие с нарезным стволом марки ТОЗ-8М, гладкоствольное оружие марки ИЖ-18, а также патроны и бездымный порох. Местные жители хранили оружие и боеприпасы к ним без соответствующих разрешительных документов. Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу, а материалы в полицию для принятия правового решения, - рассказали в Росгвардии республики.

В ведомстве добавили, что в действиях жителей Закаменского района усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ за незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов.

Фото: Росгвардия Бурятии