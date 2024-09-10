Общество 10.09.2024 в 14:39

Жители Бурятии незаконно хранят дома огнестрельное оружие

Огнестрел вместе с патронами и порохом были изъяты
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Текст: Елена Кокорина
Жители Бурятии незаконно хранят дома огнестрельное оружие

В Бурятии сотрудники Росгвардии в ходе рейда изъяли незаконное оружие у жителей Закаменского района. Рейд проходил совместно с региональным УФСБ России.

- Правоохранители обнаружили и изъяли у граждан огнестрельное оружие с нарезным стволом марки ТОЗ-8М, гладкоствольное оружие марки ИЖ-18, а также патроны и бездымный порох. Местные жители хранили оружие и боеприпасы к ним без соответствующих разрешительных документов. Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу, а материалы в полицию для принятия правового решения, - рассказали в Росгвардии республики.

В ведомстве добавили, что в действиях жителей Закаменского района усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ за незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов.

Фото: Росгвардия Бурятии

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