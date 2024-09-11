Жительнице Бурятии вернут снятые мошенниками деньги

Став жертвой мошенников, пожилая жительница Тункинского района Бурятии лишилась 148 тысяч рублей. Однако благодаря действиям прокуратуры она вернет свои сбережения.

Проверка прокуратуры установила, что в мае 2023 года женщине на сотовый телефон поступил звонок от неустановленного лица.

- Звонивший представился сотрудником полиции и убедил женщину установить на свой сотовый телефон программу удаленного доступа, после чего, получив доступ к ее счетам

в приложении банка, перевел 148 тыс. рублей на счет неизвестного ей лица. В рамках уголовного дела выяснилось, что похищенные деньги поступили на банковский счет жителю Свердловской области, - рассказали в прокуратуре республики.

Прокурор района в интересах потерпевшей направил в суд исковое заявление о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения и компенсации за пользование чужими денежными средствами.

- Полевской городской суд Свердловской области исковое заявление прокурора удовлетворил. Решение уже вступило в законную силу, - добавили в ведомстве.

Напомним, что дропперами называют подставных лиц, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Они являются низшей кастой в системе мошенников.

Фото: loon.site