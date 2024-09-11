Общество 11.09.2024 в 09:29

Жительнице Бурятии вернут снятые мошенниками деньги

Прокуратура вычислила счета, на которые ушло около 150 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
Жительнице Бурятии вернут снятые мошенниками деньги

Став жертвой мошенников, пожилая жительница Тункинского района Бурятии лишилась 148 тысяч рублей. Однако благодаря действиям прокуратуры она вернет свои сбережения.

Проверка прокуратуры установила, что в мае 2023 года женщине на сотовый телефон поступил звонок от неустановленного лица.

- Звонивший представился сотрудником полиции и убедил женщину установить на свой сотовый телефон программу удаленного доступа, после чего, получив доступ к ее счетам
в приложении банка, перевел 148 тыс. рублей на счет неизвестного ей лица. В рамках уголовного дела выяснилось, что похищенные деньги поступили на банковский счет жителю Свердловской области, - рассказали в прокуратуре республики.

Прокурор района в интересах потерпевшей направил в суд исковое заявление о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения и компенсации за пользование чужими денежными средствами.

- Полевской городской суд Свердловской области исковое заявление прокурора удовлетворил. Решение уже вступило в законную силу, - добавили в ведомстве.

Напомним, что дропперами называют подставных лиц, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Они являются низшей кастой в системе мошенников.

Фото: loon.site

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