Общество 11.09.2024 в 09:50

Боец из Бурятии после ранения стал инвалидом, но едва снова не оказался на фронте

Уволится из армии ему помогла Уполномоченный по правам человека
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Текст: Андрей Константинов
Боец из Бурятии после ранения стал инвалидом, но едва снова не оказался на фронте
В аппарат Уполномоченного по правам человека в Бурятии обратился военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации в 2022 году. Боец просил помочь ему пройти врачебную комиссию.

Военный объяснил, что находился в отпуске на лечении из-за минно-взрывного ранения ноги. После его окончания он обратился в военный госпиталь. Там ему провели медосмотр и дали заключение об отсутствии последствий ранения, позволяющих признать его не годным к службе, хотя его нога зажила с деформацией.

«По данному факту Уполномоченный по правам человека обратилась к командованию войсковой части в Приморском крае и начальнику госпиталя в Хабаровске для рассмотрения вопроса о направлении военнослужащего на дополнительный медосмотр, проведения оперативного лечения или направления на военно-врачебную комиссию. По итогам военно-врачебной экспертизы принято решение о признании военнослужащего негодным для военной службы и его увольнении», - рассказали в аппарате омбудсмена.

В настоящее время мужчина работает на гражданке, но является инвалидом. Документы о предоставлении ему компенсации в связи с получением инвалидности направлены в соответствующие органы.

Фото: «Номер один»
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