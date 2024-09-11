В Бурятии с 2025 года вырастут тарифы на капремонт

В Бурятии утвердили новые тарифы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2025 год.

Согласно постановлению правительства Бурятии №509 от 3 сентября 2024 г. теперь размер тарифа будет зависеть от типа и этажности дома (кирпичный, панельный, деревянный, оштукатуренный), степени благоустройства, состава общего имущества МКД (наличие лифта, внутридомовых инженерных систем).

- Размер минимального взноса на капитальный ремонт и размер предельной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2024 год будет индексироваться с ростом 8,89 %, исходя из самого типа многоквартирного дома, - пояснили в минстрое Бурятии.

Средний размер минимального взноса на капремонт составит в будущем году 12,07 руб./кв.м, с диапазоном от 9,35 до 15,23 руб./кв.м в зависимости от типа дома.

Новые тарифы вступят в силу 1 января с 2025 года.

Фото: Номер один