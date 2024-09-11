Всероссийский день трезвости

Заведующая отделом профилактики Республиканского наркологического диспансера Лариса Сансанова рассказала нам об этом.Существует несколько основных факторов риска для здоровья: алкоголь, табак, неправильное питание и низкая физическая активность. Чтобы сохранить здоровье и дольше жить, нужно снижать эти факторы риска. Каждый год весь сентябрь в Бурятии проходит месячник пропаганды трезвости. Минздрав Бурятии, медицинские работники напоминают землякам о том, что важно и нужно соблюдать трезвый и здоровый образ жизни.— За первые полгода 2024 года в Республиканском наркодиспансере зарегистрировано 8678 человек, включая пациентов с алкогольными психозами, синдромом зависимости и пагубным употреблением алкоголя. Из них 28% — женщины. Причем больше половины — женщины репродуктивного возраста (56%). А как многие знают, употребление алкоголя негативно сказывается на репродуктивном здоровье и женщин, и мужчин, следовательно, на здоровье будущего потомства. Поэтому молодым людям важно осознавать свою ответственность перед будущими детьми.Наибольшее число пациентов, страдающих алкогольной зависимостью, наблюдается в возрастной группе 40–55 лет. За плечами у таких людей достаточно большой опыт в личной и профессиональной сферах, но и пристрастие к алкоголю у них сформировалось задолго до обращения за помощью на уровне бытового пьянства. В наркологический диспансер эти люди обращаются уже в стадии хронического алкоголизма, когда у них сформированы тяжелые абстиненции, алкогольные психозы.Одна из проблем — поздняя обращаемость. Исходя из этой ситуации, в диспансере активно развивается психологическая служба для оказания помощи людям с риском формирования зависимости, внедряются превентивные программы. Люди с сохранной адаптацией должны получать своевременную помощь, чтобы решить проблемы со своей стрессоустойчивостью, насущные психологические затруднения не прибегая к выпивке.Сегодня внедряются методики скрининга риска пагубного употребления алкоголя в поликлиниках с целью оказания своевременной помощи. Особенно это касается семей с несовершеннолетними детьми, чтобы предупредить несчастные случаи по вине пьяных родителей, семейного неблагополучия.— За 2023 год 2493 человека прошли стационарное лечение в Республиканском наркологическом диспансере (в 2022 году — 2240), наблюдается рост обращений. Из них по поводу злоупотребления алкоголем — 91%, остальные 9% — по поводу наркомании и токсикомании. Процент женщин, прошедших стационарное лечение по поводу злоупотребления алкоголем, составляет 25,5% от общего числа.— В республике создано 26 «территорий трезвости», где полностью запрещена продажа алкоголя. Кроме того, еще в 15 сельских поселениях введены меры по ограничению уровня продажи алкогольной продукции по времени реализации, дням и точкам продажи.Мерами поддержки «Территорий трезвости» является приоритетное право при размещении и строительстве объектов социальной инфраструктуры, меры материального поощрения глав сельских поселений, лидеров ТОСов «трезвых территорий». Например, в селе Улюнхан Курумканского района построена спортивная площадка.Результативность «территорий трезвости» можно оценить на примере сел Тохорюкта Хоринского района, Улюнхан Курумканского района, Алаг Шулун Окинского района, Бом Мухоршибирского района, где основные демографические показатели (смертность, в том числе трудоспособного населения) на 30–40% ниже средних по району, на протяжении ряда лет отсутствуют факты смертности от внешних и алкоголь-ассоциированных причин, правонарушений и ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Показатели материального, социально-экономического состояния также значительно выше в «трезвых селах». Число алкогольных отравлений сведено к минимуму. И еще это спокойствие без пьяных людей на улицах, возле магазинов, конфликтов, ругани. Дети не видят пьяных взрослых, порой потерявших человеческий облик.Месячник пропаганды трезвости — это возможность еще раз напомнить землякам о ценности трезвой жизни! Будьте здоровы, берегите себя и близких!Отметим, что укрепление здоровья населения, снижение уровня заболеваемости, инвалидности, смертности — это цель нацпроекта «Здравоохранение».Фото: freepik.com