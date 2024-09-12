Общество 12.09.2024 в 09:43

Чиновники начнут борьбу с пробками на дорогах Улан-Удэ

В городе проведут комплексную оптимизацию дорожного движения
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Текст: Елена Кокорина
Чиновники начнут борьбу с пробками на дорогах Улан-Удэ

Для удобства улан-удэнцев местные чиновники рассмотрят вопрос по организации парковочных мест в городе. По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова на ремонтируемых участках изменят организацию дорожного движения.

– Парковочные карманы – это элементы дорожно-транспортной сети. На улице Фрунзе парковочный карман имеется, но он загорожен какими-то вазонами, ни одна машина не встанет. Для чего тогда мы делаем эти парковочные карманы, если никто не может туда заехать? Это раз. На Жердева, 132 парковочный карман появился без согласования с Комитетом и ГИБДД. Прошу руководителей районных администраций провести совместную работу, – сказал Игорь Юрьевич.

Кроме того, мэр отметил ситуацию с пробками на трехполосной дороге возле магазина «Спутник». Транспортное движение на этом участке затруднено из-за ремонтных работ на улице Борсоева, поэтому Шутенков поручил внести изменения в схему движения до окончания ремонта, чтобы люди не стояли в пробках.

Фото: Номер один

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