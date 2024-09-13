В Бурятии наградили работников лесного хозяйства

Сегодня в Бурятии в честь профессионального праздника торжественно наградили работников лесного хозяйства. Награждение состоялось в здании правительства Бурятии.

Наградами были удостоены почти 80 человек, лесники получили признание, как от Народного Хурала Бурятии, так и от федеральных министерств и ведомств. Два человека получили звание заслуженного работника лесного хозяйства республики Бурятия.









- Уважаемые коллеги! Сегодня мы собрались в честь нашего праздника. Я поздравляю присутствующих с Днем лесника, в нашей деятельности нет случайных людей, каждый из вас вносит вклад в охрану, защиту и восстановление леса Бурятии. Высажены миллионы сеянцев, потушены сотни пожаров. И мы не останавливаемся на достигнутых результатах. Впереди у нас выполнение поставленных задач, новые свершения. Спасибо Вам, за упорство, преданность делу и профессионализм. Пусть у нас будет много побед, энергии и конечно, здоровья. С праздником, - обратился к присутствующим Сергей Борошноев, руководитель РАЛХ.

Напомним, День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности традиционно отмечается каждое третье воскресенье сентября, вот уже 58 лет, с 1966 года.

Фото: РАЛХ