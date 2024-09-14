Общество 14.09.2024 в 10:31

Жителям Бурятии отменили плату за посещение особо охраняемых природных территорий

Речь идет об ООПТ республиканского значения, где плата и так была символической
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Текст: Андрей Константинов
Жителям Бурятии отменили плату за посещение особо охраняемых природных территорий
Глава Бурятии подписал постановление, изменяющее систему оплаты за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) республики. Теперь люди с пропиской в Бурятии смогут посещать их бесплатно.

«Раньше символическая плата - 84 рубля с человека - взымалась со всех, кроме льготных категорий граждан. Теперь для всех жителей Бурятии доступен вход, в первую очередь, в самые популярные места у людей - рекреационную местность «Побережье Байкала», природные парки Шумак в Окинском и Мамай в Кабанском районе, на 59 памятников природы - это, в основном, наши источники. И, конечно, на территорию 13 заказников - «Алтачейский», «Верхне-Ангарский», «Энхалукский», «Прибайкальский», «Боргойский», «Верхне-Ангарский», «Тугнуйский» и другие», - рассказал Алексей Цыденов.

Фото: «»Номер один»
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