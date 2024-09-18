В Улан-Удэ росгвардейцы сдали донорскую кровь

Во Всемирный день безопасности пациентов сотрудники и военнослужащие территориального управления Росгвардии сдали донорскую кровь и ее компоненты в Улан-Удэ.

Перед сдачей крови доноры прошли медицинский осмотр и сдали необходимые анализы. После лабораторного исследования полученную кровь и ее компоненты направят по назначению в лечебные учреждения Бурятии.

- Я понимаю необходимость и важность переливания крови, потому что на нашей службе мы сталкиваемся с ситуациями, опасными для жизни и здоровья людей. Донорская кровь спасает людей в критический момент, - отметил офицер вневедомственной охраны Росгвардии майор полиции Анатолий Бужгеев, который сегодня провел 46-ю донацию крови. Росгвардеец сдает кровь на протяжении пятнадцати лет и является Почетным донором России.

В завершение акции медики Бурятской республиканской станции переливания крови искренне поблагодарили росгвардейцев за участие в благородной миссии, приуроченной ко Дню города.

Фото: Росгвардия Бурятии