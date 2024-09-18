В центре Улан-Удэ построят три многоуровневых паркинга

В столице Бурятии специалисты уже вовсю работают над обновлением центра Улан-Удэ в рамках программы комплексного развития территорий.

Уже снесены старые и ветхие дома, предусмотренные проектом, спроектированы новые красивые здания, улицы, определено местоположение межвузовского кампуса. Меняются коммуникации, сети уличного освещения. Полным ходом строятся здания театра «Байкал», национального музея Бурятии.

Застройщик старого центра Улан-Удэ уже определил расположение новых парковок в центре.

Общая вместимость многоуровневых паркингов составит 1152 машино-места. Их возведут в рамках реализации комплексного развития территорий.

- Помимо этого, в целях минимизации загрузки плоскостных парковочных мест в периоды проведения массовых мероприятий на стадионе или в театре, разрабатывается проект организации перехватывающих парковок и организации общественного транспорта от них, - сообщает «ПИК-Байкала».

Фото: loon.site