Общество 19.09.2024 в 09:32

В Бурятии лисица не побоялась показать своих пятерых лисят

Все семейство вышло к местному госинспектору
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии лисица не побоялась показать своих пятерых лисят

На камеру телефона в Бурятии удалось заснять лисье семейство. Лиса и пять ее маленьких лисят не побоялись людей и позировали местному госинспектору, греясь на солнышке недалеко от своей норы.

- Семейство запечатлела группа в составе ветеринарного специалиста и инспектора Бурприроднадзора. Произошло это, когда сотрудники раскладывали в лесу вакцину против бешенства в Кижингинском районе, - рассказали в Управлении ветеринарии.

Напомним, что профилактические мероприятия по раскладке брикетов с вакциной идут по всей республике третий день и продлятся до 25 сентября.

- Специалисты обойдут 7006 километров в 13 районах Бурятии и раскидают более 140 тыс. съедобных брикетов, содержащих вакцину против бешенства, - добавили в ведомстве.

Фото: скриншот видео Управления ветеринарии

 

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