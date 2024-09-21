В Бурятии три альпиниста покорили все советские семитысячники

Евгений Токарев, Баир Батуев и Александр Семенов покорили советские семятысячники. За это каждому из мужчин присвоили титул, теперь они официально пополнили перечень «Снежных барсов». Поделившись впечатлениями от пройденного пути к почетному званию, герои признались, что вместе преодолели разные трудности. Главной проверкой на прочность оказалось спасение экстремала-спецназовца.

Ложка дегтя

Советских семитысячников всего пять, это самые высокие горы когда-то существовавшего Союза Советских Социалистических Республик. Если поставить их все вертикально друг над другом, то получится, что их общая высота достигает точки передвижения космических аппаратов. Например, метеорологического спутника, который сообщает об изменении погоды, будучи в 36 000 километрах от Земли.

- За покорение этих вершин присваивают почетное звание «Снежный барс». В так называемый «перечень испытаний» входит пик Хан-Тенгри, ледниковая шапка которого поднимается до 7 010 метров. Пик Корженевской, достигающий 7 105 метров. Пик Ленина высотой 7 134 метра. Пик Победы в 7 439 метров, а также пик Коммунизма, замыкающий эту пятерку своими 7 495 метрами, - рассказывают альпинисты.

Звание и номерной жетон, на котором гордо красуется надпись «Покоритель высочайших гор СССР», учредили еще в 1967 году. С тех пор «Снежными барсами» стали 700 человек, трое из них - наши парни.

- В прошлом году мы ходили на пик Корженевской и пик Коммунизма. В этом покорили Хан-Тенгри и Победы, тем самым закрыв всю программу, - делятся восходители.

Покоряли эти вершины они не одни. Восхождение происходило в команде, как говорят альпинисты, «очень большой, по нынешним меркам». Например, в подъеме на Хан-Тенгри участвовало 9 человек, в маршруте на пик Победы – 17.

- При этом мы не были постоянно вместе. На Хан-Тенгри я ночевал на высоте 6 400 метров, Баир с Женей легли спать на вершине, другие два участника - на 6 700 и еще один - на 5 500, - вспоминает Александр Семенов.

Ночлег на таких высотах стал неотъемлемой частью пути к покорению всех семитысячников. Ведь финальным из них был пик Победы. Самый сложный по восхождению и полный «сюрпризов».

- Нам пришлось провести спасательную работу на пике Победы. Один из членов нашей команды, представитель Республики Казахстан, неправильно рассчитал свои силы. Это был спортсмен-спецназовец, который пытался на высоте выживать. Именно выживать. Ночевал вне палатки, будучи на высоте 6 400 метров, при этом накрываясь лишь спасательным одеялом. Подобного рода эксперименты безболезненно не проходят. Ему было плохо, особенно от еды. В какой-то момент он и вовсе перестал есть, только пил воду холодную. По итогу организм истощился. Пришлось спускать в базовый лагерь, - рассказывает Александр.

Обратный путь в лагерь - недолгий. У других добраться к нему получилось всего за полдня. Но наша «снежная тройка» оказалась в нем лишь спустя сутки.

- Интересно, что граждане других стран по-разному относятся к неподготовленным участникам. Например, могут просто бросить и уйти без него. Кстати, так обычно делают европейцы. Они говорят, что «участник знал, на что идет». Для них это нормально, для нас дико. Вот спецназовца в общей сложности, если быть точным, мы вели вниз в течение 25 часов. Самое жуткое началось ночью, когда мы продолжили спуск и слышали звуки диких животных. На тот момент у нас уже не было ни еды, ни газа. Но, к счастью, все обошлось, - поделился Баир Батуев.

Александр, Баир и Евгений покорили «Победу» за десять дней.

- Недаром программу «Снежный барс» закрывают именно ею. Эта гора может быть с технической точки зрения не, прям, сложная, на нее можно сходить, но она очень большая. Размеры просто колоссальные. Как по мне, то пик Коммунизма проще. Но это сугубо мое личное мнение, - говорит Семенов.

В этом сезоне на нее поднялся 21 человек, при этом 17 из них - команда, в которой были наши ребята.

- Это очень много. Пик Победы иногда стоит нетронутым по несколько лет. Люди предпринимают попытки. Дай бог, хоть один заберется - уже хорошо. Желающие есть, но некоторые даже выше 6 000 метров не поднимаются, - отмечает Баир.

Жизнь на высоте

В определенный момент, оказавшись на той или иной высоте, человек начинает чувствовать недомогание. Одного оно может настигнуть на 1,5 тыс. метров, другого - на 3 тыс. метров. В любом случае горная болезнь неизбежна. Особенно когда речь заходит про семитысячники. При подъеме на 6 500 и выше акклиматизация постепенно сходит на нет - к таким условиям попросту невозможно до конца приспособиться.

- Ты как будто с похмелья. У тебя начинает болеть голова, одолевает сонливость, апатия. Постепенно начинается тошнота и может даже дойти до рвоты. На высотах реально плющит. А еще сны всегда странные снятся. Порой даже не понимаешь, происходит это в действительности или нет. Лично я отдельным пунктом выделяю высотный кашель. Стоит лишь одному кашлянуть, как вся команда подхватывает. Принцип «посмотрел на зевающего». Вот тянь-шаньский кашель ощущается легче, можно идти и общаться друг с другом. А памирский – сухой, из глубины идет, - объясняет Женя.

На подобных высотках у человека также меняется восприятие вкуса. То, что казалось в базовом лагере изысканным и пикантным блюдом, на горе воспринимается баландой. Однако предпочтения у всех разные.

- Из последнего очень сильно зашел рассольник с жареными куриными ножками. Это было просто невероятно! Нас угостил один парень, когда мы поднялись к седловине. Я даже не ожидал, что домашний суп окажется таким вкусным, - припомнил Баир.

По словам альпинистов, самым ходовым считается сушеное мясо. Как оказалось, очень многие любят с собой прихватить курдюк или сало. Не отказываются альпинисты и от глюкозы.

- Сладости! Чем выше поднимаешься, тем больше хочется чего-то вкусненького. Вообще, как показывает практики, сколько еды ни возьмешь с собой - половину назад притащишь. Ну невозможно ее на высотах есть, даже если аппетит нагулял хороший, - разводит руками Саша.

Еще одним бонусом среди изменений под воздействием гор является потеря брезгливости. Правда она, скорее, пункт добровольно-вынужденный.

- Там же воды нигде нет, везде только снег топишь. Был у нас частник, в один из дней я его попросил набрать снега. Ну он и набрал. Я его топлю-топлю. Потом смотрю, а там что-то плавает. Минут десять вылавливал, а это оказалась сопля. По итогу достал, выкинул, - махнув рукой продемонстрировал Токарев. – Он, оказывается, снег возле палатки набрал. А надо было отойти метров десять. Ну пофиг, все и так выпили. Не выливать же воду. На высоте всегда всего мало в плане ресурсов. Особенно газа, по новой топить очень жалко.

Горные суеверия

Практически каждый человек подвержен мистическим предубеждениям. Это своего рода особенность нашей психики. Все мы в глубине души суеверны, и у каждого человека наверняка найдется пара-другая примет, в которые он нерушимо верит. Это относится и к представителям экстремальных профессий, в том числе альпинистам.

- У нас не говорят «последний», только «крайний». Конечно, мы всегда присаживаемся на дорожку. Особо остро доверяем чуйке. Допустим, возникает ощущение, что дальше нам идти опасно, то так и есть. Лучше подкорректировать маршрут. Еще у альпинистов за столами звучат тосты насчет погоды. Поднимешь за хорошую погоду - жди метели. А когда видишь, что человек идет с вершины на спуск, его ни в коем случае нельзя поздравлять с горой. Максимум можно сказать «с вершиной». Потому что с любой высоты еще нужно вернуться, спуститься живым, - поделился Батуев.

Касаемо спусков, в этом сезоне «отличились» пики Ленина и Хан-Тенгри. На каждом погибли по два человека.

- На Хане сорвался мужчина, пристегнувшись не к той веревке. Скорее всего, она просто вылетела из рук, когда он уже вниз спускался. Мы проходили через то место. Она оказалась перебита в четырех местах. Думаю, за нее он и закрепился, - предположил Александр. - По итогу сорвался, пролетел 30 метров и остался на Тенгри уже навсегда. Второго же накрыло лавиной.

Парни признаются, что перед каждым восхождением они «бурханят». Подносят угощения духам, даже если коллеги по альпинизму косо поглядывают. А если намечается серьезная экспедиция, то посещают дацаны.

- Как таковых талисманов у нас нет, на груди и руках ничего не носим. Мы и есть главные обереги друг друга, - положив руки на плечи парней, сказал Саша.

Холодное жульничество

С этого года в программе выполнения «Снежного барса» ввели изменения. Восхождение на Победу перестали засчитывать тем, кто двигался по отработанным другими маршрутам, использовал провешанные перила, а также был в компании гида.

В этом сезоне восхождение засчитали лишь нашим ребятам. Женя с Баиром провесили около двух километров веревок с северной стороны Хан-Тангре и с южной - приблизительно полтора. Другие же члены команды остались ни с чем из-за нововведений.

- Два года назад один самых сильных альпинистов мира Дмитрий Павленко остался на Победе, сорвавшись всей четверкой. Я считаю, что не засчитывать восхождение людям, которые даже зашли на жумаре, это неправильно, - Александр Семенов.

В попытках завоевать заветный жетон некоторые альпинисты даже используют откровенный мухлеж - подделывают фотографии, подтверждающие их «успешное» восхождение.

- Определить, что люди не были на горе, можно по вторичным признакам. Например, в их очках отражаются другие вершины. В качестве примера возьмем пик Коммунизма. Когда ты стоишь на нем, то параллельно этому нет ни одной горы. Поэтому на снимках в очках просто физически не могут отражаться другие горы. Значит люди сделали снимок где-то пониже, а потом занялись фотошопом. Иногда фотографии меняют жизнь альпиниста даже без фотошопа. В позапрошлом году нашему знакомому присудили «Барса». А в этом забрали обратно. Оказалось, что он сделал свой снимок не дойдя до конца 50 метров. Немного совсем не дошел, - говорят альпинисты.

Зачастую люди совершают восхождения по разным причинам. Одни - преодолеть свой порог возможностей. Другие - для всецелого уединения с природой. В любом случае покорить в своей жизнь хоть что-то - это действительно пик блаженства. Главное, чтобы он был достигнут честным путем. Окружающих обмануть еще можно, а вот самого себя - никогда.

Фото: из личного архива Б. Батуева.