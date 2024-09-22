Заработал на порно в детском саду

Некоторые истории, которые рассматривают суды Бурятии, часто не очень похожи на правду. Но, тем не менее, сложно представить, чтобы секретари судебных заседаний сочиняли решения суда и выкладывали их на официальные сайты. Наша история о том, как мужчина занялся сексом с несовершеннолетней девушкой на территории детского сада и снял все это на видео. А в конце истории он через суд выбил себе компенсацию в 50 тыс. рублей. Но за что?

Взяли по приезде из Кореи

Обращаясь в суд, господин Борисов (фамилия изменена. - Прим. ред.) просил взыскать с Министерства финансов РФ компенсацию морального вреда в размере ни много ни мало 1 млн. рублей.

В суде он рассказал удивительную историю. Начал с конца: «8 июня 2021 года Октябрьским районным судом Улан-Удэ рассмотрено уголовное дело по обвинению (Борисова) в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса. Суд вынес оправдательный приговор, за истцом признано право на реабилитацию».

В этом моменте прервемся и заглянем в УК. Статья, по которой судили Борисова, называется «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Одна из частей этой статьи гласит: «Фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления и (или) распространения порнографических материалов или предметов либо привлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя для участия в зрелищном мероприятии порнографического характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Но пойдем далее обратно во времени. До того как быть оправданным, Борисов, судя по его же словам, испытал большое потрясение.

«В ходе следствия истец находился в федеральном розыске, во время его приезда из Южной Кореи он был задержан с поезда при детях и родственниках. Инкриминируемое истцу преступление относилось к особо тяжким, что существенно сказалось на его психоэмоциональном состоянии, он находился в депрессии, был подавлен».

Во всем признался

Но за что же его задержали? История гласит, что в один из дней марта 2014 года в период с 13:00 до 14:00 Борисов находился на территории детского сада. Там у него, как пишут судебные клерки, «возник прямой преступный умысел, направленный на изготовление для личного пользования без цели сбыта порнографических материалов с использованием своей знакомой 1996 года рождения, заведомо для него несовершеннолетней».

Этот умысел Борисов успешно воплотил в жизнь вместе со знакомой, которой на тот момент, видимо, было 17 лет. Он заснял на телефон все безобразие, которое происходило на территории детского садика, после чего, как формулируют судебные клерки: «получил запись, содержащую информацию, предоставляемую в виде натуралистических изображений половых органов человека, полового сношения, являющегося порнографическими материалами».

Но ведь суд Борисова оправдал? Неужто обвинение было ложным и бедолагу оговорили? Нет. Просто суд пришел к выводу, что «сам по себе факт видеосъемки полового акта между ним и его знакомой для личного просмотра не может свидетельствовать о наличии у подсудимого умысла на использование несовершеннолетней в целях изготовления порнографического материала. Формальное признание вины в ходе предварительного расследования не указывает на то, что в его действиях имеется состав преступления».

В итоге суд первой инстанции оправдал Борисова и отпустил его с миром. Это решение прошло через апелляционную инстанцию Верховного суда Бурятии и через Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Приговор оставили без изменения.

«Утратил веру в справедливость…»

После всего этого господин Борисов, гордо подняв голову победителя (хотя гордиться тут вроде бы нечем) пошел требовать компенсацию за незаконное преследование. И выиграл. Суд решил, что Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ должна выплатить снимавшему на телефон половой акт с несовершеннолетней в детсаду Борисову 50 тыс. рублей.

Это решение нашего «героя» возмутило до глубины души. И он отправился обжаловать его в Верховный суд Бурятии, мотивируя это тем, что размер компенсации слишком мал.

«Указывает, что в рассмотренном судом деле размер компенсации морального вреда занижен. Истец был объявлен в федеральный розыск, задержан сотрудниками полиции в присутствии детей и своих родителей, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Суд не дал оценку тому, что ранее в период с 2014 по 2018 год истцу предъявлялось обвинение по другой статье УК РФ, где он также впоследствии оправдан. Новое уголовное преследование еще больше ухудшило моральное состояние истца, он переживал, был морально подавлен, болезненно перенес указанные события, не мог спокойно жить, не спал по ночам, утратил веру в правосудие и справедливость, опасался за дальнейшую жизнь, поскольку была угроза назначения наказания до десяти лет лишения свободы».

Крокодиловы слезы

Верховный суд, рассматривая жалобу ранимого Борисова, пришел к выводу, что суд первой инстанции «учел конкретные обстоятельства дела, характер причиненных истцу нравственных страданий, длительность нарушения прав истца и понесенные им репутационные издержки, тяжесть предъявленного обвинения, требования разумности и справедливости. Также указал, что истец находился в розыске, примененная в отношении него мера пресечения в виде подписки о невыезде не связана с лишением свободы, истец не был лишен возможности общения и встреч с членами семьи, трудился… его жизненный уклад кардинально не был нарушен, обыски по месту его жительства в рамках данного уголовного дела не производились».

Кроме того, в своей жалобе Борисов не привел ни одного факта, который не был бы проверен и учтен судом первой инстанции и имел при это юридическое значение для вынесения решения.

«При таких обстоятельствах судебная коллегия полагает, что решение суда является законным и обоснованным, оснований для его отмены или изменения по изложенным в апелляционной жалобе доводам не имеется», - постановил Верховный суд и оставил решение суда первой инстанции в силе.

Но свои 50 тыс. рублей «сам себе режиссер» все же получит. Если, конечно, не пойдет дальше - добиваться своего миллиона за сношение в детском саду в кассационной инстанции.

Фото «Номер один».