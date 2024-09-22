В Улан-Удэ на остановке «Советская» ГАИ контролирует движение транспорта

На временной остановке «Советская» сотрудники ГАИ регулируют движение автомобильного транспорта на пешеходном переходе. Остановку перенесли на время ремонтных работ.

- На период работ по благоустройству остановочных пунктов и установки светофорного объекта по улице Коммунистическая сотрудники ГАИ следят за безопасностью пешеходов, а также посадкой и высадкой пассажиров, - сообщили в администрации города.

Напомним, совмещенная автобусная и трамвайная остановка в сторону Элеватора теперь находится напротив ювелирного магазина по улице Коммунистическая.

Временные остановки заметны: они с деревянным настилом и яркой жёлтой «зеброй». Остановки в сторону Центрального рынка разделены: трамвайная - возле временного пешеходного перехода, автобусная – возле ТЦ «Сибирь». Здесь также нанесены дорожные разметки и установлены знаки.

Напомним, что в прошлом году этот участок дороги был признан аварийным, поэтому было принято решение его обезопасить. В 2023 году здесь было совершено два наезда на пешеходов, а также одно падение пассажира в общественном транспорте.

Горожан просят не выходить на проезжую часть и ожидать прибытия трамвая на остановке.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ