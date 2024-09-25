Кто не знает прошлого, тот не имеет будущего

В Улан-Удэ прошла межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная юбилею республиканской онкологической службы. Участие в ней приняли специалисты из Москвы, Томска, Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Иркутска, Забайкальского края и Читы, директор НИИ онкологии ТНИМЦ РАН, д. м. н., академик РАН, главный внештатный специалист онколог по СФО Евгений Лхамацыренович Чойнзонов, д. м. н., профессор, член-корреспондент РАН Георгий Цыренович Дамбаев.





Значимый юбилей

В Бурятии онкологическая служба зародилась 75 лет назад. Все началось с 20 коек онкологического стационара на базе больницы Улан-Удэнского паровозовагоноремонтного завода. Штат состоял из трех врачей, двух медсестер и всего пяти санитарок. Сегодня в онкодиспансере трудится 670 сотрудников.

- На каждом этапе истории были свои достижения. Благодаря поддержке правительства Республики Бурятия и Министерства здравоохранения Республики Бурятия начатое удалось довести до конца, и уже в августе 2019 года новая поликлиника диспансера приняла своих первых пациентов. В 2022 году состоялось открытие хирургического корпуса на 150 коек, что стало значимым событием, - напомнила главный врач ГБУЗ «Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер» Инесса Шагдурова.

Медицина никогда не стоит на месте. Опираясь на опыт прошлого, она берет все самое лучшее, шагая в ногу со временем под стать современным реалиям. На сегодняшний день республиканская онкологическая служба включает в себя не только онкологический диспансер, но и все медицинские организации, которые активно участвуют в работе по борьбе с раком.

Юбилейная научно-практическая конференция «От истоков прошлого к реалиям настоящего» прошла в два этапа. Первый день порадовал всех присутствующих обсуждениями на тему актуальности сестринского процесса с непосредственным участием среднего медицинского персонала.

Параллельно с этим прошел круглый стол для сотрудников контрактной службы, юристов, бухгалтеров, а также множество других обсуждений. Были организованы две секции: по онкоурологической школе и по инновационной онкологии. Практической частью стало проведение мастер-классов по живой хирургии, включая операции онкоурологического и абдоминального профиля.

На межрегиональной научно-практической конференции выступили профильные специалисты с докладами. Они не только поделились статистикой, методами, наблюдениями в области лечения рака, но и опытом использования искусственного интеллекта на стадиях диагностики онкологических заболеваний.

Показатели современности

Интересно, что исторически наш регион всегда находился под курацией Томского научно-исследовательского института онкологии. На планерном заседании по случаю юбилея как раз выступил его директор и по совместительству главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения страны по СФО Евгений Чойнзонов.

«Основным направлением борьбы с онкологической заболеваемостью является принятие конкретных мер в области первичной профилактики. Мы долгое время изучали эпидемиологические аспекты злокачественных новообразований на территории Сибири и Дальнего Востока, подготовили статистику заболеваемости. Взглянув на полученные данные, можно прийти к выводу, что к 2030 году злокачественными новообразованиями заболеют 24 млн людей. Из них, к огромному сожалению, около 13 млн умрет в первый год после постановки диагноза», - выделил в своем выступлении профессор, академик РАН.

Сухие данные лишь подтвердили тот факт, что в нашей стране действительно ежегодно выявляется около 675 000 новых случаев онкологических заболеваний. Погибает же от злокачественных новообразований (в первый год после постановки диагноза. - Прим. ред.) приблизительно 270 000 человек.

Некоторые онкологические заболевания «зреют» годами. Высокой заболеваемости способствуют абсолютно разные факторы: негативное воздействие окружающей среды, ведение неправильного образа жизни и т. п. Однако наука дает нашим врачам все больше методов распознавания рака, особенно на ранних стадиях. Это, в свою очередь, повышает результативность лечения и долгосрочного выживания.

«Отталкиваясь от нашей практики хочу отметить, что программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» позволила нам модернизировать все региональные онкологические диспансеры. Правительство Российской Федерации разрабатывает проекты направленный на сохранение населения, здоровья и благополучия граждан. К 2030 году должен быть разработан национальный проект «Продолжительная и активная жизни». Одна из его главных задач проекта - повышение ожидаемой продолжительности жизни», - отметил Чойнзонов.

На сегодняшний день средняя продолжительность жизни наших сограждан составляет 73 года, к 2036 году она должна достичь показателя в 81 год.

«Тенденция такова, что большое значение планируется придать вопросам профилактики и диспансерного наблюдения. К 2030 году доля лиц со злокачественными образованиями, которые прошли обследование или лечение из числа состоящих на диспансерном учете, должна составить 90%. Нам всем предстоит проделать много работы. Она же, в свою очередь, ляжет на плечи региональных онкологических служб», - констатировал директор НИИ онкологии Томского НИМЦ.

Удивительно, но в борьбе с раком российским врачам активно помогает искусственный интеллект. Кибернетика все больше становится неотъемлемой частью жизни. Хорошим примером использования такой технологии стал Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского.

«Заболеваемость злокачественными новообразованиями растет не так быстро, как процесс их выявляемости. У нас последний показатель вырос более чем в два раза. Этому очень поспособствовали телемедицинские консультации с федеральными специалистами, дополнительное открытие центров амбулаторной онкологической помощи с прямой записью пациентов, а также то, что с 2024 году у нас был введен искусственный интеллект по диагностики рака молочной железы», - упомянул в своем докладе зам. главного врача по организационно-методической работе Иван Сафонцев.

Все снимки, полученные в результате маммографического исследования, из медицинских учреждений передаются в Центральный архив медицинских изображений. Далее нейросети производят обработку снимков, после чего они с описанием исследования алгоритмами искусственного интеллекта становятся доступными врачам, которые используют эти данные для формирования заключения.

«Инструмент очень хороший, но пока искусственный интеллект требует доработки», - сказал Сафонцев.

Внедрение такой технологии в область медицинской визуализации способно повысить эффективность диагностики заболеваний. И, следовательно, привести к снижению смертности от рака.

Особая благодарность

В Бурятии на сегодняшний день врачи применяют новейшие методы диагностики онкологических заболеваний. Они используют современное оборудование в виде аппаратов как компьютерной, так и магнитно-резонансной томографии, внедряют лучшие хирургические практики, совершенствуют лекарственную терапию.

«За эти годы у нас появилось отделение эндоскопической хирургии, целый ряд узкопрофильных специалистов, огромный лечебно-диагностический комплекс, рассчитанная на 250 посещений в смену поликлиника, круглосуточный стационар на 285 коек, а также дневной на 36. Мы очень стремительно развиваемся. Впереди нас ждет реализация новых национальных проектов и успешное выполнение поставленных задач, - говорит главный врач БРКОД Инесса Шагдурова. - Что касается инноваций, то они тоже у нас применяются. Мы активно задействуем искусственный интеллект в маммографических исследованиях. В работе используем телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами, а также сами проводим телемедицинские консультации с пациентами, проживающими в отдаленных районах республики. Все это - делает помощь доступнее».

Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер выражает особую благодарность правительству Российской Федерации, Республики Бурятия, а также министерству здравоохранения за то, что они всецело помогают республиканской онкологической службе.

«Выражаем бесконечную благодарность и глубокую признательность всем, кто на разных этапах был причастен к истории развития онкологической службы Республики Бурятия. Низкий поклон ветеранам службы - ныне здравствующим и ушедшим за столь непростой, нелегкий, но такой важный и нужный труд! Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер намерен и дальше совершенствоваться, активнее внедрять профилактические и реабилитационные мероприятия, повышать компетенции в области малоинвазивной хирургии, а также применять высокотехнологичную медицинскую помощь. Коллектив онкодиспансера желает всем жителям нашей республики крепкого здоровья и благополучия!» - подытожила Инесса Шагдурова.

Фото ГБУЗ «БРКОД».