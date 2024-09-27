Общество 27.09.2024 в 14:32

В Бурятии презентовали четвертое издание Красной книги

В ней представлены  списки редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, птиц, растений и грибов
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии презентовали четвертое издание Красной книги

В рамках XXIX Книжного салона в Бурятии презентовали четвертое издание Красной книги.

Красная книга Республики Бурятия указывает на путь сохранения редких и исчезающих видов, являясь важным инструментом экологической политики региона.

Первое издание Красной книги выпустили в 1988 году. В ней были представлены первые списки редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, птиц, растений и грибов. С тех пор Красная книга переиздавалась в 2002 и 2013 годах, отражая изменения в популяциях и углубляя знания о биоразнообразии региона. Четвертое издание книги, стало результатом многолетних исследований ученых, экологов и органов государственной власти. Обновленное издание Красной книги Республики Бурятия состоит из двух томов: «Животные» и «Растения».

В четвертое издание включены новые объекты животного мира, что свидетельствует о непрерывной работе по изучению и охране биоразнообразия Бурятии. По сравнению с прошлым изданием 2013 года, в новом издании 5 видов исключены из списка подлежащих охране, а 21 вид включен впервые.

 

Фото: скриншот видео, правительство Бурятии

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