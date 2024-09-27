В Кяхте нашли старинный склеп

Сегодня в Кяхта при строительстве коммуникаций на земельном участке между ул. Крупская и Шиханова в районе Успенской церкви ковш экскаватора натолкнулся на старинный склеп, в котором, по некоторым сведениям, находились золотые украшения.





Об этом «Номер один» сообщил кяхтинский краевед Владимир Дюк. Работы были остановлены. В настоящем время вопросом занимается местный следственный комитет. Как выяснилось, рядом ранее находилось городское кладбище, где в том числе хоронили богатых троицкосавских купцов, экспортировавших в 18-19 веках из Китая чай. И обеспечивающих центральную часть России и Европу чаем.

Успенская церковь - памятников русской архитектуры XIX века в Забайкалье. Церковь была возведена в 1884-1888 гг. на средства богатого кяхтинского купца Я. А. Немчинова. Находится рядом со старым городским кладбищем.

Фото: Владимир Дюк.