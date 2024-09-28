Свое отметали

Бурятия дожила до исторического «омулевого» момента. В этом году Главрыбвод объявил, что производить искусственное воспроизводство байкальского эндемика в новом сезоне не будут. Почему же так вышло? Расскажет «Номер один».

«Рыбный скандал»

Неужели ситуация с омулем настолько стабилизировалась, что в этом направлении больше не нужны никакие подвижки? Наверное, вид процветает и инкубация омулевой икры на специальном Большереченском заводе перестала быть актуальной? Вовсе нет.

Силовики, как и раньше, ловят граждан, расхищающих омулевые ресурсы. Численность этой рыбы так и не смогла восстановиться до приемлемого уровня. Промдобыча под запретом, есть лишь мелкие уступки рыбакам-любителям. Поэтому отмена инкубации икры омуля на Большереченском рыбоводном заводе ФГБУ «Главрыбвод» - это феерический скандал федерального масштаба, а не достижение.

Жители республики привыкли к регулярным «омулевым историям». Они буквально гремят друг за другом. Например, несколько лет назад на Большереченском заводе испортили 19 тонн омуля-производителя. Нарушение обнаружила природоохранная прокуратура, проверив предприятие вместе с Россельхознадзором. В 2021 - 2022 гг. на Селенгинском заводе произошла серьезная гибель икры омуля. Ее, к слову, здесь заложили вместо Большереченского завода.

Каких-то изменений после скандалов не ощущается. В «омулевых» ведомствах никого, насколько известно, не посадили в тюрьму. Никто так и не был уволен. Все предыдущие скандалы были в связи с гибелью икры на инкубации, а теперь гибнуть нечему, потому что самой инкубации не будет.

- На Большереченском рыбоводном заводе в 2024 году не будет производиться закладка икры байкальского омуля. Инкубация икры байкальского омуля на других рыбоводных заводах Республики Бурятия, находящихся в оперативном управлении ФГБУ «Главрыбвод», также не будет производиться, - сообщил и. о. начальника Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Дмитрий Грудинин.

«Рыбный» деятель пояснил, что это происходит в соответствии с протоколом Федерального агентства по рыболовству и актом комиссии Ангаро-Байкальского теруправления указанного агентства. Оба документа приняли в сентябре. Этим сухим объяснением и ограничились, более подробно проливать свет на сложившуюся ситуацию Дмитрий Грудинин не стал.

Вся рыбная отрасль Бурятии знает, что примерно за год до введения «омулевых» запретов президент России, чтобы не допустить исчезновения омуля в Байкале, дал задание рассмотреть вопрос об их необходимости. Глава государства, пожалуй, не обращал такого внимания ни на один вид рыб. Ну, вероятно, за исключением осетровых. Путин поручил разработать меры для восстановления популяции омуля с учетом наращивания искусственного воспроизводства.

Фактически Главрыбвод получил добро на обновление заводов в Бурятии.

Сначала люди думали, что инкубацию быстро увеличат и «омулевый» запрет продлится года три-четыре. А тут на пороге восьмого года решено икру вообще на инкубацию не закладывать.

Президент - это управленец не того уровня, чтобы вникать в детали наращивания количества омуля. Где провести реконструкцию, решали профильные ведомства. Бурятские рыбаки до сих пор не могут понять, почему федералы решили заняться реконструкцией Большереченского. Это умозаключение считается как минимум странным. Если не сказать более жестко.

Непонятный выбор

Запрет промдобычи омуля ввели еще в октябре 2017 года. Он стал для рыбной отрасли республики тяжелейшим ударом. Ограничения, конечно, коснулись и рыбаков-любителей, которым уменьшили возможности для их хобби. Но хобби можно сменить, а рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия главные деньги делали лишь на нем. Именно омуль был экономически очень интересен рыбопромышленникам, в отличие от других видов.

Что, возможно, следовало сделать, дабы быстрее возобновить промдобычу? Например, сосредоточить основные усилия на увеличении численности тех групп, «рас» омуля, которые составляют основной объем в улове рыбопромышленников. Но Большереченский завод занимается инкубацией икры совсем другой группы омуля, никогда не игравшей значимой роли в общем объеме промдобычи. Не спорим, завод нужен для поддержания численности этой группы. Благодаря тому, что рыбоводное предприятие многие годы искусственно ее воспроизводило, эта группа выжила после ввода в строй Иркутской ГЭС, изменившей уровень Байкала.

К тому же южнобайкальский Большереченский завод был вполне работоспособным и реконструкцию, как считали рыбаки, надо было проводить на Селенгинском и Баргузинском заводах в центре Бурятии. Там костяк промыслового омуля и модернизацию следовало делать там. Если бы к омулю, который рождается на естественных нерестилищах Селенги и иных рек зоны центрального Байкала, прибавился омуль, инкубированный искусственно, то это быстро подтолкнуло бы общую численность популяции вверх.

Однако по непонятной причине указанные два завода оставили в стороне.

Отметим, с начала 2017 года Байкальским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» руководит Леонид Михайлик. До того он руководил похожей структурой ФГУ «Байкалрыбвод» (в ходе реформирования ФГУ, оно превратилось в Байкальский филиал. - Прим. ред.). С чьей же подачи при выборе завода для реконструкции выбран Большереченский? Неужели не знали, что завод инкубирует икру той «расы» омуля, которая малозначима для промысла?

А как насчет групп омуля, которые являются основой промдобычи? Рыбаки Бурятии недоумевают - что за семь лет сделали в республике для искусственного воспроизводства таких групп омуля?

Байкальский омуль идет на нерест в возрасте семь-восемь лет. Сейчас по всему Байкалу на размножение пойдут особи, родившиеся в год введения «омулевого» запрета, а также в предшествующем году. Тогда популяция была в кризисе. Сейчас собрать бы эту драгоценную малочисленную икру от омулей, заходящих в Селенгу, Баргузин, заложить на соответствующих заводах, где выживаемость выше, чем в природе. Особенно в загрязненной Селенге ниже г. Улан-Удэ.

Насколько известно «Номер один», когда Селенгинский и Баргузинский переходили в ведение Байкальского филиала, они наряду с Большереченским были работоспособны. А сегодня заводы находятся в запущенном состоянии и им уж точно нужна реконструкция.

Москвичи не помогли

Реконструкция Большереченского до сих пор не завершена. В 2022 году там были вынуждены заменить генподрядчика. Новый контракт на выполнение строительно-монтажных работ ФГБУ «Главрыбвод» заключило с ООО «Ремстрой». Фирме даже выплатили аванс.

- Срок завершения и сдачи работ по контракту 31.08.2024 года. В нарушение условий контракта генподрядчик ООО «Ремстрой» не выполнил работы в срок, - сообщил нашей редакции Дмитрий Грудинин.

Сегодня ФГБУ «Главрыбвод» провидит претензионную работу с предъявлением неустойки строительной компании. Но искать нового генподрядчика, судя по всему, не будут. Скандальная картина сложилась, хотя все находилось в зоне внимания крупных федеральных чиновников. Так, в прошлом году на Большереченский рыбоводный завод имени Н. Ф. Дзюменко приезжала Виктория Абрамченко, вице-премьер российского правительства.

- Наша задача - сохранить популяцию байкальского омуля, а задача завода - наладить его искусственное воспроизводство, удостовериться в надежности последнего по заложенным параметрам. Но первым делом нужно провести модернизацию самого предприятия, - говорила она.

В этом году, буквально через несколько дней после принятия сентябрьского решения об отмене инкубации омулевой икры, на заводе появился Максим Корольков, замминистра природных ресурсов России. В ходе визита договорились, что будет разработан подробный график работ. «Мы в ежедневном режиме с участием всех заинтересованных сторон будем его мониторить и решать все вопросы, чтобы обеспечить своевременное выполнение задач. Мы, все федеральные органы исполнительной власти, которые в этом заинтересованы, и правительство Республики Бурятия, и все участники процесса будем держать модернизацию на контроле», - пообещал Корольков, что график будет соблюдаться.

Свежо предание, а верится с трудом…Особенно впечатлил оборот про обеспечение своевременного выполнения задач. Это Корольков сказал про новую своевременность. Где федералы были раньше? Старая своевременность, напомним, сорвана, и поднимаются вопросы о неустойке.

Федералы не устают повторять, что реконструкция важна. Но не слышно, чтобы, лицезрея провал важного дела, московские чиновники кого-то жестко критиковали, возмущались. Кто-то, может, наверное, даже подумать, что в глубине души этим управленцам, приезжающим из Москвы в командировку в бурятскую глушь на Большую речку, безразлична и отмена инкубации, и сроки окончания реконструкции.

Насколько известно нашему изданию, сейчас реконструкция уперлась, скорее всего, в систему водоснабжения. Зимний сток в реке Большая речка в основном подрусловой, и для обеспечения бесперебойной подачи воды на завод необходима реконструкция подрусловой галереи. Сейчас ее, по нашей информации, разобрали, а при новой сборке не совладали со сроками. И поэтому все так произошло.

В общем, перспектива возобновления нормальной промдобычи омуля уходит в туманную даль времени.





Фото: egov-buryatia.ru