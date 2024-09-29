Общество 29.09.2024 в 13:29
Рейс «Сочи - Улан-Удэ» ушел на запасной аэродром
Самолет посадили в Иркутске из-за неблагоприятных метеоусловий
Текст: Номер один
Авиационный рейс следовавший по маршруту Сочи – Улан-Удэ совершил посадку на запасном аэродроме в городе Иркутск.
Причиной столь территориально отдаленной посадки послужили неблагоприятные метеоусловия – туман.
Фото: Номер один.
«Ограничения в аэропорту ввели из-за тумана. Воздушные судна, пришедшие на посадку в Улан-Удэ ранее, были обслужены. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме»,– сообщили в пресс-службе аэропорта.