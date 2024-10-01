Ветеран СВО стал учителем в районе Бурятии

С каждым днем Ветераны СВО возвращаются к мирной жизни, реабилитируются и осваивают новые профессии. Один из таких героев – ветеран спецоперации Станислав Кырмыгенов, который выбрал работу учителя в школе Еравнинского района Бурятии.

Станислав будет вести предмет «Основы безопасности и защиты Родины», потому что как это делать, он знает из личного опыта. Также он будет заочно получать педагогическое образование в Бурятском Государственном университете.

В фонде «Защитники Отечества» оказали содействие в оформлении социальной стипендии для участников СВО. Такую меру поддержки в Бурятии утвердили еще в прошлом году. Бойцы, которые после окончания службы захотят освоить профессию учителя, будут получать ежемесячную стипендию в размере 42279 рублей.

- С появлением фонда «Защитники Отечества» стало намного проще решать возникающие вопросы, а их поверьте, возникает немало. Социальные координаторы все разъяснят, направят, помогут, не оставят один на один со своими проблемами,- делится Станислав Кырмыгенов.

В прошлом году супруга Станислава ушла из жизни после продолжительной болезни. Сейчас он один воспитывает двоих прекрасных дочерей Анастасию и Карину.

Фото: Фонд «Защитники Отечества»