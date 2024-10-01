В Бурятии стартовала акция «Экоёлка»

В разгар V сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» Росприроднадзор объявил о старте традиционной акции «Экоёлка». Участники акции подарят вторую жизнь ненужным вещам и создадут новогодние игрушки из использованного пластика.

Лучшие декорации украсят главную экоелку страны. Творческие работы принимаются с 1 октября по 1 декабря 2024 года. Принять участие в акции «Экоёлка» может любой желающий. Необходимо своими руками изготовить из пластика новогодний сувенир и до 1 декабря прислать его на экопочту Премии по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 29, стр. 1, с пометкой «Экоелка», до востребования. В посылку, помимо экоигрушки, нужно вложить лист, на котором написать печатными буквами фамилию и имя автора, город, контактный телефон и/или адрес электронной почты участника.

- Я надеюсь, на этот раз мы увидим новые идеи и задумки, как превратить вредоносный пластик во что-то волшебное. Пусть это станет доброй традицией в преддверии праздников – собраться с детьми, с родителями, пофантазировать и вместе сотворить чудо, превратив ненужные вещи в экологичные игрушки, которые еще долго будут радовать всю семью. – сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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