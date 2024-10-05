Жители Бурятии ударились в эзотерику

В 2024 году население республики стало заметно чаще интересоваться эзотерическими практиками. Общее число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, выросло на четверть по сравнению с прошлым годом, а прирост интернет-трафика таких ресурсов составил аж 38%. К такому интересному выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов за первые восемь месяцев 2023 и 2024 годов.В 2024 году особенно заметно вырос интерес к нумерологии: число пользователей сайтов, посвященных этой тематике, увеличилось в 1,5 раза, а потребляемый ими трафик - в 1,7. Тем не менее именно астрологические ресурсы лидируют среди всех сайтов, посвященных эзотерике. Их посещают 50% пользователей этого сегмента. Однако по темпам роста астрологические сайты уступают ресурсам про гадания и нумерологию.Как выяснили аналитики Yota, среди астрологических сайтов россияне больше отдают предпочтение ресурсам, специализирующимся на натальных картах (32% от всех потраченных гигабайт. – Прим. ред.), нежели чем на гороскопах (11%. – Прим. ред.). Сайты про гадания посещают 33% пользователей, а интересующиеся нумерологией - 17% пользователейЖенщины проявляют больший интерес к эзотерике, чем мужчины. Они составляют 68% пользователей таких ресурсов. В 2024 году женская аудитория также дала наибольший прирост пользователей - 74%.В целом темпы роста большинства показателей женской аудитории в «эзотерическом сегменте» в 1,5 раза выше, чем мужской. Исключение - среднее время, проведенное на эзотерических сайтах. Здесь мужчины чуть активнее женщин - 9,6 минуты против 9,4 минуты на одного пользователя.Из всех категорий эзотерики мужчины больше всего интересуются гаданиями (34% мужчин), а меньше всего - нумерологией (16% мужчин). Женщины, напротив, чаще посещают сайты, специализирующиеся на натальных картах (35%) и реже на гороскопах (15%).Больше всего эзотерикой интересуются люди в возрасте 26-45 лет, однако самые активные – пользователи старше 46 лет. Гадания и нумерология особенно интересны россиянам 36-45 лет, а гороскопы и натальные карты - аудитории 26-35 лет.Улан-удэнский врач, семейный психолог Агата Родионова отмечает, что когда будущее туманно и трудно спрогнозировать грядущие события, человек подсознательно ищет хоть какую-то информацию, на которую ему можно опереться.- Разворот населения к экзотерическим практикам связан с тем, что мы все находимся в периоде очень сильной неопределенности практически во всех сферах жизни. А она, в свою очередь, за собой несет страхи, тревоги, трудности в планировании своей жизни, – говорит Агата Родионова. – На этом фоне возникают личные и межличностные проблемы, в том числе со здоровьем. Поэтому люди ищут внешние опоры, которые предлагает эзотерика. В нумерологии, например, идет работа с числами, и, поскольку мы еще со школы знакомы с цифрами, это дает человеку некую определенность и надежду, и люди начинают что-то предпринимать в своей жизни. Часть тревоги снимается, и становится полегче. Вот такой механизм запускается.По ее словам, когда человек обращается к экстрасенсам, то он перекладывает ответственность за свою жизнь на него, в отличие от психологов, которые работают над конкретной проблемой вместе с клиентом.Улан-удэнский психолог Татьяна Зайко согласна с коллегой: «у многих людей теряется чувство опоры. Причем во всех сферах: в семье, обществе, на производстве».- Например, раньше существовал некий патерналистский подход, когда директор предприятия выступал в роли некоего «отца», решая не только вопросы производства, но и обеспечивая решение жизненных вопросов своего коллектива: с детскими садами, жильем, больницами, даже занимался урегулированием семейных конфликтов, – говорит Зайко. – Сейчас директора этими вопросами не занимаются, поскольку у них теперь только одна задача - эффективно зарабатывать деньги для акционеров. Партнеры же в семьях тоже часто находятся вне семьи: либо на вахтах, либо на спецоперации. Растет число разводов, и на женщин падает сверхнагрузка по воспитанию детей и обеспечению их будущего. На этом пути им часто не на кого опереться. Поэтому возрастает потребность к разного рода предсказаниям. Подобные периоды ранее уже не раз наблюдались в нашей стране.Психолог проводит аналогию с началом 90-х годов, когда страна также находилась на распутье. В то время еще мало кто знал, чем все закончится. Дальнейшие же события обернулись экономическим кризисом, который привел к росту цен, преступности, рэкету, безработице, массовой эмиграции. Вдобавок ко всему на территории бывшего СССР появились «горячие точки», а в страну вернулись ветераны Афганистана с посттравматическим синдромом. Именно тогда миллионы людей прильнули к экранам телевизоров, где им начали проводить экстрасенсорные сеансы.Одним из самых популярных эзотериков тех лет был Анатолий Кашпировский. Мужчина оказался психиатром и экстрасенсом в одном лице. В те годы Кашпировский организовал серию телепередач на Центральном телевидении, где утверждал, что способен исцелять россиян от разнообразных недугов мистическим способом. Чародей исчез из страны в нулевые, переехав в США в связи с сокращением спроса на его магические услуги. Но постепенно ситуация изменилась, и в сентябре 2024 года 85-летний Анатолий Кашпировский снова появился в России, начав гастроли по стране, собирая тысячи своих поклонников.Судя по всему, в ближайшие годы у продавцов магических услуг будет немало работы. Как и у правоохранительных органов. Ведь по стране существует немалое количество случаев, когда домашних гадалок и седовласых чародеев привлекали к уголовной ответственности за мошенничество.Фото: freepik.com