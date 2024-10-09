Общество 09.10.2024 в 10:58

В Бурятии запустили флэшмоб «Старые добрые бумажные письма»

Он приурочен ко Всемирному дню почты
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии запустили флэшмоб «Старые добрые бумажные письма»

В Бурятии запустили флэшмоб «Старые добрые бумажные письма» (возрастное ограничение 0+). Он стартовал сегодня, 9 октября, во Всемирный День почты.

Для участия во флэшмобе нужно принести старое бумажное письмо, где есть пылкое признание в любви, к примеру, или это может быть, письмо деда, прадеда с фронта. Или можно рассказать душевную историю, связанную с письмом.

- В отличие от коротких и порой бездушных смс письма от руки передавали всю гамму чувств, эмоций и человеческое тепло вашего собеседника по переписке. Ведь человек волновался, что-то зачеркивал, от волнения рука его дрожала. Это было очень ценно. По таким посланиям многие взрослые люди, признаться, очень скучают. Призываем вас вспомнить такие истории из жизни ваших родных и друзей и поделиться ими. Самые интересные будут опубликованы в наших соцсетях, - рассказал руководитель Штаба Денис Гармаев.

До 31 октября жители Бурятии могут отправить свои истории/ фотографии/ видеоролики с пометкой «Старые добрые бумажные письма» на e-mail Штаба: stab_bur@mail.ru, в сообщениях в ВК https://vk.com/shtab.er_03.

Копии бумажных писем можно отправить по адресу: 670000, г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, 7а, Штаб общественной поддержки «Единой России».

Жители Улан-Удэ могут приходить в Штаб и делиться историями лично. Тел. Штаба: 8-9021-60-88-64. При отправке историй указывайте свои ФИО и номер телефона.

Авторов самых ярких, трогательных и веселых историй пригласят в Штаб на дружеское чаепитие.

Организатор флэшмоба - Штаб общественной поддержки «Единой России» в Бурятии и региональное отделение «Почты России».

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: loon.site

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с 9 по 15 октября

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