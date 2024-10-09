Жителей Улан-Удэ приглашают на российско-монгольскую ярмарку

С 10 по 13 октября в Улан-Удэ пройдет российско-монгольская выставка-ярмарка (возрастное ограничение 12+). В ней принимают участие более 100 компаний из Монголии и России.

Они представят продукцию из кашемира и шерсти лучших производителей, изделия из кожи, головные уборы, национальную одежду и обувь, аксессуары и украшения, сувенирную продукцию, вкусные и свежие продукты питания от производителей и многое другое.

Также для гостей ярмарки будет работать большая экспозиция «Ремесленники Бурятии», где можно будет приобрести оригинальные украшения, одежду, изделия мастеров Бурятии.

Выставка пройдет с 10 по 13 октября в Физкультурно-спортивном комплексе по адресу: ул. Рылеева,2.

Часы работы: с 10:00 до 18:00.

Возрастное ограничение 12+

Фото: loon.site