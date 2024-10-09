Меры социальной поддержки семей с детьми в Республике Бурятия

О том, какие социальные выплаты и меры социальной поддержки предоставляются семьям, в том числе в рамках национального проекта «Демография», поговорили с министром социальной защиты населения Быковой Татьяной Александровной. Проект нацелен на комплексное улучшение качества жизни наших граждан.

- Татьяна Александровна, 2024 год объявлен в России Годом семьи, расскажите, какие выплаты положены при рождении или усыновлении первого ребенка?

Семьям при рождении/усыновлении первого ребенка, без учета доходов, предоставляются две единовременные выплаты. Первая - единовременная выплата, размер которой в 2024 году составляет 29525,16 рублей, предоставляется работающим гражданам по месту работы, неработающим - через Социальный Фонд России. Вторая, так называемая «дальневосточная», - при рождении / усыновлении первого ребенка, рожденного до 31 декабря 2030 года, предоставляется в размере 33772 рубля по линии Минсоцзащиты Бурятии. С 2019 года выплата предоставлена 14683 гражданам на сумму 387,8 млн рублей.

Всем семьям с низким доходом оказывается господдержка в виде единого пособия для семей. Единым оператором пособия определен Социальный фонд России. Сумма ежемесячной господдержки может составить 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.

- А при рождении / усыновлении второго ребенка?

По линии Минсоцзащиты Бурятии при рождении (усыновлении) второго ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, плюсом к федеральному материнскому (семейному) капиталу предоставляется региональный «дальневосточный» маткапитал в размере 249 907,42 руб. (что составляет 30% от суммы федерального маткапитала). Материнский капитал предоставляется без учета доходов семьи однократно. С 2019 года в Бурятии «дальневосточный» материнский капитал в случае рождения второго ребенка предоставлен 9432 семьям республики. На эти цели были направлены средства в размере более 1 739,0 млн рублей.

Президент России В.В. Путин в своем Послании от 29 февраля 2024 г. подчеркнул, что в ближайшие годы социальная политика будет строиться вокруг потребностей семей, в которых есть дети: «Это наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии…». В этом же году официально закреплен официальной статус многодетной семьи по всей стране. Осуществляется выдача единого удостоверения федерального образца.

В Бурятии проживают порядка 26 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются 83 тыс. детей. Все они охвачены различными мерами социальной поддержки.

- Какие есть меры финансовой и социальной поддержки семьи регионального характера?

По линии Минсоцзащиты Бурятии предоставляется компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в размере 20 % родительской платы на первого ребенка, 50 % - на второго ребенка, 70 % - на третьего ребенка и последующих детей заявителя, включая детей, находящихся под опекой, попечительством, переданных на воспитание в приемную семью.

На воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста на дому самостоятельно предоставляется денежная компенсация в размере 12 000 руб. в год. Право на денежную компенсацию имеет один из родителей (законных представителей), постоянно проживающий на территории Республики Бурятия и самостоятельно осуществляющий воспитание и обучение на дому ребенка-инвалида, не посещающего дошкольное образовательное учреждение (обращаться в органы соцзащиты населения).

Многодетным семьям республики предоставляются:

- ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет);

- бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей для детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет;

- республиканский материнский (семейный) капитал, если среднедушевой доход семьи ниже 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в Бурятии (можно использовать на приобретение, строительство или ремонт жилого помещения, уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, а также получение ребенком (детьми) образования на территории РФ, лечение ребенка (детей) и проезд к месту лечения и обратно, приобретение транспортного средства при условии привлечения собственных средств, приобретение продуктивных животных, бытовой техники и предметов первой необходимости для новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты составляет 71 085, 49 рублей. За 5 лет выплату получили 11774 семьи на сумму 613,3 млн рублей.

- первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования;

- бесплатное посещение государственных музеев;

- бесплатное и однократное предоставление в собственность для индивидуального жилищного строительства земельных участков многодетным семьям, приемным семьям, имеющим трех и более детей (за предоставлением в собственность земельных участков необходимо обращаться в Администрацию по месту жительства).

- освобождение от уплаты транспортного налога одного из родителей многодетной семьи в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 200 л.с.

При поддержке Главы Республики Бурятия А.С. Цыденова, в Год семьи в Бурятии введены новые меры социальной поддержки многодетных семей за счет бюджета республики:

– ежегодная компенсация части стоимости обучения детей в возрасте до 23 лет по очной форме на платной основе в учреждениях среднего профессионального образования Республики Бурятия в размере 50 % от стоимости обучения, но не более 30 000 рублей за учебный год, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожиточного минимума.

- бесплатный проезд на городском и пригородном муниципальном транспорте в трамваях и автобусах предоставляется школьникам из многодетных семей, обучающимся в школе, до достижения старшим ребенком из трех младших детей возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения. Мера поддержки по проезду предоставляется на 60 поездок на одного ребенка по одной платежной карте в течение календарного месяца в период с 1 сентября по 15 июня.

- бесплатное питание детей из многодетных семей в школах и средних специальных учебных заведениях.

Кроме того, необходимо отметить, что с 1 октября 2024 года в республике, как и в целом по стране, начато внедрение цифрового удостоверения для многодетных семей в формате QR-кода. Электронные форматы документов более удобны: если бумажное удостоверение, как правило, получают родители, то цифровым смогут пользоваться и взрослые, и дети одновременно. QR-код можно сохранить в телефоне или распечатать на бумаге и демонстрировать при необходимости подтверждения права на льготу для многодетных семей. Необходимость носить при себе бумажное удостоверение постепенно отпадает.

К примеру, удостоверение многодетной семьи может потребоваться при покупке билета в музей или на выставку в любом городе России. В Бурятии электронные удостоверения можно предъявить при посещении 3 государственных музеев: Этнографический музей народов Забайкалья, Национальный музей РБ и Кяхтинский краеведческий музей им. академика В.А. Обручева, а также в районах (городах) республики - в13 муниципальных музеях.

Для оформления цифрового удостоверения на портале Госуслуги в разделе «Семья» необходимо заполнить форму заявления.

- Татьяна Александровна, насколько социальный контракт эффективен как поддержка семьи?

Одним из действенных механизмов поддержки семей республики является социальный контракт. Данная технология работы доказала свою эффективность. Это не просто материальная помощь, а целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение финансового положения семьи. В 2023 году доходы увеличились у 88 % участников социального контракта, а у 50,4 % доходы превысили величину прожиточного минимума.

С начала 2024 года этой мерой поддержки охвачено 1568 малоимущих семей, общий объем финансирования составил 326,5 млн рублей.

Правительство Бурятии утвердило изменения, согласно которым семьям с детьми в Бурятии предоставлен приоритет в получении соц. контракта. В этом году 1001 семья с детьми до 18 лет, из них 242 семьи многодетные, стали участниками социального контракта.

В 2025 году работа будет продолжена. Сумма финансирования на все направления предусматривается в объеме 409 млн рублей с охватом в 1692 человека.

- Где можно узнать подробнее о гос. поддержке семей с детьми?

Информацию о мерах государственной поддержки семей с детьми, о предоставлении кредитными учреждениями (банками) льготной ипотеки семьям с детьми можно найти на уникальном сайте Дети03.рф. Это настоящий гид по соцподдержке семей. Много полезной информации, удобная навигация, актуальные данные. Так же как и в телеграм-боте Министерства социальной защиты населения Бурятии. Здесь можно узнать о выплатах для семей с детьми в один клик. Сайт дети03.рф и чат-бот «Гид по соцвыплатам» можно использовать с любого гаджета и в любое время. Главное - наличие доступа к интернету.

Напоминаем, что консультацию можно получить по телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8-800-1-00000-1, либо в сети Интернет путем введения в поисковую строку слов «дети03.рф».

Фото от пресс-службы социальной защиты населения Республики Бурятия